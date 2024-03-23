Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız

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Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının ardından ilk kez konuştu. Yarın için ulusal yas ilan edildiğini belirten Putin, "Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız" dedi.

23.03.2024 15:38  Güncelleme: 16:04
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Rusya'nın başkenti Moskova'da dün akşam saatlerinde konser salonuna yapılan terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Rusya lideri Putin, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından ulusa seslendi.

Putin konuşmasına başlarken terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileklerinde bulundu ve acil durum ekiplerine çabaları için teşekkür etti. Saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalışırken yakalandığını kaydeden Putin, olaya karışan saldırganların tamamının tutuklandığını söyledi.

"TERÖRİSTLERİN ARKASINDA DURAN HERKESİ TESPİT EDİP CEZALANDIRACAĞIZ"

Konuşmasında, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" diyen Rus lider, saldırı emrini verenlerin bulunacağı ve cezalandırılacağını vurgulandı. "Düşmanlarımız bizi bölmeyi başaramayacak" ifadelerini kullanan Putin, ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyledi. 24 Mart gününde de ülke genelinde yas ilan etti.

Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız

"UKRAYNA TARAFINDA TEMASLARI VARDI"

Rusya İstihbarat Servisi (FSB) de başkentteki terör saldırısına ilişkin açıklamasında Ukrayna vurgusu yaptı. Saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan; Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ve sadık müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun terörizme karşı mücadelede iş birliğine hazır olduğunu onayladı.

Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız

ERDOĞAN: TERÖR KİMDEN GELİRSE GELSİN KABUL EDİLEMEZ

Saldırıya ilişkin bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ankara'da AK Parti mitinginde konuşan Erdoğan, "Ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
Rusya lideri Putin\'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız

Moskova, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız - Son Dakika

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