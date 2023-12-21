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Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu

Rusya'da 2024 Mart ayında yapılacak Devlet Başkanlığı Seçimleri'nde, kazanmasına kesin gözüyle bakılan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşısına, kendisini ''barışa'' adamış bir kadın siyasetçi olarak tanımlayan Ekaterina Dountsova çıktı. Başkanlığa resmen aday olan Dountsova'nın gerekli belgeleri Seçim Komisyonu tarafından onaylandı.

Rusya lideri Putin\'e seçimde dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
21.12.2023 - 15:20,  Güncelleme: 15:24
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2024 Mart ayında Rusya'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimleri öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşısına çıkan ve başkanlığa resmen aday olan Ekaterina Dountsova'nın gerekli belgeleri Seçim Komisyonu tarafından onaylandı.

RUSYA LİDERİ PUTİN'E SEÇİMDE DİŞLİ RAKİP

Rusya'da Mart 2024'te gerçekleştirilecek Devlet Başkanlığı Seçimleri'nde, kazanmasına kesin gözüyle bakılan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşısına, kendisini "barışa" adamış bir kadın siyasetçi olarak tanımlayan Ekaterina Dountsova resmen aday oldu.

Putin'e dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
Ekaterina Dountsova.

DOUNTSOVA'NIN 300 BİN DESTEK İMZASI TOPLAMASI GEREKİYOR

Gerekli belgeleri Seçim Komisyonu'na sunan bağımsız adayın kaydı onaylandı. Dountsova'nın meclisteki bir partiden aday olmaması nedeniyle seçimlere en az 45 gün kalana kadar 300 bin destek imzası toplaması gerekiyor. Geçen kasımda 10 binden fazla imza topladığını duyuran 40 yaşındaki bağımsız aday, "her zaman yüzde 50 yüzde 50 şans" olduğunu söyledi.

"RUSYA SEVGİ VE BARIŞTAN, ÖZGÜRLÜKLERDEN UZAKLAŞTI"

Başvurusunun ardından yayınladığı mesajında ise "Biz hiçbir şeye karşı değiliz, barış ve demokratik süreçlerden yanayız" diyen kadın politikacı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından neredeyse iki yıl sonra, ülkesinin "hak ve özgürlüklerden, sevgi ve barıştan, güzel bir gelecekten uzaklaştığını" söyledi. Euronews Türkçe'deki habere göre eski gazeteci ve bölgesel milletvekili, insanların bir "alternatif" istediğini ve seçim sürecine olan "güvenlerini yeniden kazanmak" istediklerini de sözlerine ekledi.

Putin'e dişli rakip! Ekaterina Dountsova başkanlığa resmen aday oldu
Ekaterina Dountsova.

PUTİN 2036'YA KADAR KREMLİN'DE Mİ?

15-17 Mart 2024'te gerçekleştirilmesi planlanan seçimler için şu ana kadar aralarında Putin'in de bulunduğu 16 başvuru yapıldı. Duma'da temsil edilen bir parti tarafından desteklenmeyen bağımsız adaylar için 300 bin imza toplama zorunluluğu bulunuyor. Bu imzaların toplanmasında yaşanan zorluklar birçok bağımsız adayın seçimden önce 'havlu atmasına' neden oluyor. Aleksey Navalniy gibi muhalif liderlerin hapiste olması ya da sürgüne zorlanması Putin'in seçilme şansının çok yüksek olduğunun bir kanıtı olarak görülüyor. Anayasal anlamda da 2020'de yapılan değişiklik Putin'in 2030'da yeniden aday olmasına izin vermiş durumda. Bu da liderin 2036'ya kadar yani 84 yaşına kadar Kremlin'de kalabilmesine imkan tanıyor.

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Vladimir Putin, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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