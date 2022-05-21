Rusya, Nazi Azov Taburu'na mensup son askerleri de teslim aldı: Azovstal fabrikasında kimse kalmadı - Son Dakika
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Rusya, Nazi Azov Taburu'na mensup son askerleri de teslim aldı: Azovstal fabrikasında kimse kalmadı

21.05.2022 08:56

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Putin'e, Ukrayna direnişinin son kalesi Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikalarının ve bir bütün olarak şehrin "tamamen özgürleştirildiğini" bildirdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'deki Azovstal Metalurji Fabrikası'nda bulunan Ukrayna askerlerinden son grubun da teslim alınarak tamamen boşaltıldığını söyledi.

"TAMAMEN BOŞALTILDI"

Konaşenkov, Azovstal Fabrikası'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.21 Nisan'dan bu yana fabrikanın içinde bulunan Ukrayna Azov taburu askerlerinin kuşatma altında olduğunu hatırlatan Konaşenkov, "Fabrika sahası tamamen boşaltıldı. Savaşçıların saklandığı işletmenin yeraltı tesisleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolüne girdi." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal'daki son Ukrayna askerleri de teslim oldu

TESLİM OLDULAR

Azovstal'dan 16 Mayıs'tan bu yana operasyon boyunca toplam 2 bin 439 Azov taburu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin silah bırakarak teslim olduğunu aktaran Konaşenkov, bugün 531 kişilik son grubun da teslim olduğunu dile getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal'daki son Ukrayna askerleri de teslim oldu

PUTİN'E RAPOR VERDİLER

Azov taburu komutanının özel bir zırhlı araçla fabrika sahasından çıkarıldığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, Mariupol şehrinin ve Azovstal Fabrikası'nın tamamen kurtarılması, buradaki operasyonun sona ermesiyle ilgili olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verdiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Rusya, Nazi Azov Taburu'na mensup son askerleri de teslim aldı: Azovstal fabrikasında kimse kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Nazi Azov Taburu'na mensup son askerleri de teslim aldı: Azovstal fabrikasında kimse kalmadı - Son Dakika
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