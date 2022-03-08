Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor! - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşının 13'üncü gününde, bölgede sıcak çatışmalar devam ediyor. Dün yapılan 3'üncü müzakerelerden de bir sonuç çıkmadı. Bazı uzamanlar ise Putin'in başlattığı bu savaşın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Siyasi analizciler Rus liderin hedefinin NATO ve AB'yi sadece kendi sınırlarından değil komşularının etrafından da kovmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda Putin'in Ukrayna'dan sonra diğer Doğu Avrupa ülkelerine saldıracağı belirtildi.

SONRAKİ HEDEF MOLDOVA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Rusya'nın saldıracağı ülkelerin başında ise Moldova geliyor. Özellikle Belarus lideri Lukaşenko'nun geçen hafta harita önünde yapmış olduğu konuşma, iddiaları güçlendirdi. Putin'in kuvvetlerini Ukrayna'nın güneyine yöneltmesi yol haritasında bir sonraki durağın Moldova olabileceğini işaret ederken ülke çoktan bu Işgal tehdidiyle ilgili hazırlıklara başladı bile.

KİLİT NOKTALARDAN BİRİ

Moldova'nun doğusunda bulunan Rus yanlısı bölge Transnistria, bu korkunç iddiaların en büyük faktörlerinden biri. İstihbarat birimleri buradaki birliklerin Rus birliklerine katılarak ülkenin olası işgaline destek vermesinden korkuyor. Ukrayna ve Romanya arasında yer alan Moldova, NATO ve AB'ye üye olmasa da yıllardır ülkedeki Rusya ve Avrupa yanlısı iki ayrı gücün mücadelesine sahne oluyor.

Batılı kaynakları ise Rusya'nın tıpkı Ukrayna'nın doğusunda olduğu gibi Moldova'da da sahte bayrak operasyonu (savaş esnasında bir ülkenin kendi dışındaki bir bayrağı kullanarak başka bir ülkeyi savaşa çekmeyi hedefleyen askeri operasyon) düzenleyebileceğini düşünüyor.

AMAÇ HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRMEK

Moldova, Rusça konuşan büyük bir nüfusa sahip. Bu kişilerin Rus hükümeti tarafından Moldova hükümetine karşı protestolara kışkırtılması, Moldova'nın Avrupa yanlısı hükümetinin Moskova tarafından düşürülmeye çalışılması gibi ihtimaller Rusya'nın izleyebileceği yollardan öne çıkanlar olarak görünüyor.

Üstelik Moldova'nın Ukrayna'nın gösterdiği direnci gösteremeyeceği bir gerçek; ülkenin ordusu sadece 3 bin 500 kişilik ve savunma bütçesi de çok kısıtlı. Ukrayna işgali başladığından beri Moldova'nın birincil hedefi sınır muhafızlarını güçlendirmeye çalışmak oldu.

ÜLKEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

24 Şubat'ta acil durum ilan eden ülke şimdiden gıda ithalatını sınırlandırdı, hava sahasını kapattı ve Ukrayna – Transnistria sınırlarındaki güçlerini arttırdı.

Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri olan Moldova'da Ukraynalı mültecilerin kalıcı olamayacağı konuşuluyor. Ülkeye giren 100 bin civarındaki Ukraynalı çoktan Romanya'ya geçmiş ve AB'ye yaklaşmış durumda.

Başkent Kişinev'de sokaklarda rastlanan Ukraynalı mülteciler Putin2in bir sonraki hedefinin Moldova olduğunu açıkça ifade etmeye başladı. Ukrayna'da birçok akrabası olan Moldovalılar mültecilere kollarını açarak Yemek, kalacak yer ve daha birçok yardımda bulunmaya devam ediyor.