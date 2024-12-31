Rusya\'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var

Dünya

2013-2014 yıllarına ait gizli askeri dosyaları ele geçirdiğini iddia eden Financial Times, Rusya'nın önümüzdeki dönemde korkunç bir planı olduğunu yazdı. Sızdırılan gizli askeri dosyalara göre; Rusya, Uzak Doğu'da savaş çıkması durumunda Japonya ve Güney Kore'ye saldırılar planlıyor.

HEDEFTE SİVİL ALTYAPILAR VAR

Ele geçirilen dosyalara göre, Rusya'nın nükleer santraller ve diğer sivil altyapı tesislerini hedef alan bir saldırı listesi hazırladığı ve Japonya ve Güney Kore'deki tam 160 kritik bölgeyi de hedef olarak seçtiği belirtildi. Bölgeler arasında ise yollar, köprüler, fabrikalar ve enerji altyapısı yer alıyor. Japonya'daki nükleer santraller ve Güney Kore'deki köprüler ise potansiyel saldırı hedeflerinden bazıları.