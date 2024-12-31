Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var - Son Dakika
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Dünya

Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var

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İngiliz yayın organı Financial Times, Rusya'nın Uzak Doğu'da savaş çıkması durumunda Japonya ve Güney Kore'ye saldırılar planladığını yazdı.

31.12.2024 18:15  Güncelleme: 18:29
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2013-2014 yıllarına ait gizli askeri dosyaları ele geçirdiğini iddia eden Financial Times, Rusya'nın önümüzdeki dönemde korkunç bir planı olduğunu yazdı. Sızdırılan gizli askeri dosyalara göre; Rusya, Uzak Doğu'da savaş çıkması durumunda Japonya ve Güney Kore'ye saldırılar planlıyor.

HEDEFTE SİVİL ALTYAPILAR VAR

Ele geçirilen dosyalara göre, Rusya'nın nükleer santraller ve diğer sivil altyapı tesislerini hedef alan bir saldırı listesi hazırladığı ve Japonya ve Güney Kore'deki tam 160 kritik bölgeyi de hedef olarak seçtiği belirtildi. Bölgeler arasında ise yollar, köprüler, fabrikalar ve enerji altyapısı yer alıyor. Japonya'daki nükleer santraller ve Güney Kore'deki köprüler ise potansiyel saldırı hedeflerinden bazıları.

Rusya\'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var

Savaş ve Çatışma, Financial Times, Güney Kore, Uzak Doğu, Güvenlik, Politika, Japonya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Yalçın:
    Rusya yanlış yapmaz Putin dünya lideri maşallah 60 39 Yanıtla
  • Murat Sert:
    ingilizlere kim inanir.aklinca rusyayi kışkırtıyor.yemezlerr 60 6 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Abd müttefiklerine saldırması doğal bir durum. Aksi durum da onların Rusya ya saldırmayacağını mı sanıyorsunuz. 26 5 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Bi Savaş çıkaramadınız uyuz oldunuz! Aklına Putin gelen hemen savaştan bassediyor! Bırakın şu adamı Memleketi ile uğraşsın! 23 4 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    İNGİLTERENİN VE AVRUPANIN RUSYAYA SALDIRMAK İÇİN UYDURDUĞU BİR YALAN. İNANMAYIN. 20 5 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Dünyada tarihden günümüze halkları soyan onları mahfeden sömüren tek başbelası ülke kapitalizmin ve emperyalizmin babası abd ve yandaşlarıdır. 16 4 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    Rusya tek tuşla İngiltereyi 10 dakikada haritadan silecek güce sahip. Milli güvenliği tehlikeye girip Rusyayı ortadan kaldırmaya kalkarlarsa düğmeye çekinmeden basar. 7 2 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Rusyanın katil esedi vermememek için uydurduğu bi yalan bu çünkü herkes esedi yağlı kazığa oturcak verirse rusya 3 3 Yanıtla
  • sezgin kabar:
    yalan haberlerden vazgeçelim lütfen 0 0 Yanıtla
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