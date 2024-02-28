Türkiye'ye petrol satan ülke vanayı kapatıyor - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'ye petrol satan ülke vanayı kapatıyor

Rusya, tüketicilerin ve çiftçilerin artan talebi ve rafinerilerindeki bakım çalışmaları öncesinde iç talebi karşılamak amacıyla 1 Mart'tan itibaren petrol ihracatını altı ay süreyle askıya alacağını duyurdu. Bu kritik kararın, petrol ithalatçısı ülkelerden biri olan Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor.

28.02.2024 10:04  Güncelleme: 10:31
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Rusya, artan iç talep ve rafineri bakımları gerekçesiyle petrol ihracatını askıya almaya hazırlanıyor. Alınan kararın uluslararası piyasaları yakından etkilemesi beklenirken Rusya'dan günlük 400 bin varil petrol ithal eden Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında da değişimin görüleceği tahmin ediliyor.

KARARDAN MUAF TUTULACAK ÜLKELER

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın duyurduğu karara göre tüketicilerin ve çiftçilerin artan talep ve rafinerilerde planlanan bakım çalışmaları nedeniyle iç talebin karşılanmasını garanti altına almak için 1 Mart'tan itibaren petrol ihracatı 6 ay süreyle askıya alınacak.

Rusya'nın aldığı kararın, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Moğolistan, Özbekistan ve Gürcistan'ın Rusya destekli iki ayrılıkçı bölgesi olan Güney Osetya ve Abhazya'dan muaf tutulacağı belirtildi.

PİYASALAR NASIL ETKİLENECEK?

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımların yürürlüğe girmesi sonrasında Rusya, petrol ihracatını Avrupa'dan Afrika ülkelerine yönlendirdi.

İhracat yasağıyla Rus tedarikinin uluslararası piyasalardan kaldırılması, Avrupa yakıt tedarikinin yeniden başlaması ve Çin ihracatının artması durumunun ortaya çıkması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIYABİLİR

Rusya'daki petrol ihracat yasağının Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra Avrupa ülkelerinin Rus petrol ve doğal gaz ithalatının büyük bölümünü durdurmasıyla Türkiye, Batı'da Rus enerjisinin en büyük ithalatçılarından birisi haline geldi.

2023 yılının kasım ayında rekor seviyeye ulaşan Rusya'nın Türkiye'ye ham petrol sevkiyatı, günlük 400 bin varile (bpd) yükselmişti. Karardan Türkiye'nin muaf tutulmaması halinde akaryakıt fiyatlarında yukarı doğru bir değişimin ortaya çıkması bekleniyor.

Türkiye\'ye petrol satan ülke vanayı kapatıyor

İhracat, Rusya, Enerji, Enerji, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'ye petrol satan ülke vanayı kapatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar: koymaz bize nasıl olsa ülkenin her yerinden petrol fışkırıyor :) 31 3 Yanıtla
  • salihb: Yeni zamlar yolda hadi hayırlı olsun 26 5 Yanıtla

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