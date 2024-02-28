Türkiye\'ye petrol satan ülke vanayı kapatıyor

Dünya

Rusya, artan iç talep ve rafineri bakımları gerekçesiyle petrol ihracatını askıya almaya hazırlanıyor. Alınan kararın uluslararası piyasaları yakından etkilemesi beklenirken Rusya'dan günlük 400 bin varil petrol ithal eden Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında da değişimin görüleceği tahmin ediliyor.

KARARDAN MUAF TUTULACAK ÜLKELER

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın duyurduğu karara göre tüketicilerin ve çiftçilerin artan talep ve rafinerilerde planlanan bakım çalışmaları nedeniyle iç talebin karşılanmasını garanti altına almak için 1 Mart'tan itibaren petrol ihracatı 6 ay süreyle askıya alınacak.

Rusya'nın aldığı kararın, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Moğolistan, Özbekistan ve Gürcistan'ın Rusya destekli iki ayrılıkçı bölgesi olan Güney Osetya ve Abhazya'dan muaf tutulacağı belirtildi.

PİYASALAR NASIL ETKİLENECEK?

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımların yürürlüğe girmesi sonrasında Rusya, petrol ihracatını Avrupa'dan Afrika ülkelerine yönlendirdi.

İhracat yasağıyla Rus tedarikinin uluslararası piyasalardan kaldırılması, Avrupa yakıt tedarikinin yeniden başlaması ve Çin ihracatının artması durumunun ortaya çıkması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIYABİLİR

Rusya'daki petrol ihracat yasağının Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra Avrupa ülkelerinin Rus petrol ve doğal gaz ithalatının büyük bölümünü durdurmasıyla Türkiye, Batı'da Rus enerjisinin en büyük ithalatçılarından birisi haline geldi.

2023 yılının kasım ayında rekor seviyeye ulaşan Rusya'nın Türkiye'ye ham petrol sevkiyatı, günlük 400 bin varile (bpd) yükselmişti. Karardan Türkiye'nin muaf tutulmaması halinde akaryakıt fiyatlarında yukarı doğru bir değişimin ortaya çıkması bekleniyor.