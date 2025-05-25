Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Geniş Çaplı Saldırıları: 12 Ölü - Son Dakika
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Dünya

Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Geniş Çaplı Saldırıları: 12 Ölü

25.05.2025 14:21  Güncelleme: 14:22
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Rusya, Ukrayna'ya yönelik gece boyunca düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk en az 12 kişinin ölümüne ve çok sayıda yaralanmalara sebep oldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırılarda 367 füze ve insansız hava aracı kullanıldığını bildirdi.

(ANKARA) - Rusya, gece boyunca Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken; ülke genelinde çoğu bölgeyi etkileyen geniş çaplı saldırılar düzenledi. Saldırılarda, 3'ü çocuk, en az 12 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev, 48 saat içinde ülkeye yapılan ikinci büyük ölçekli bir saldırıya maruz kaldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın, dün yerel saatle 20.40'tan bu yana çeşitli tiplerde 367 füze, insansız hava aracı (İHA) ve drone kullanarak saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, 45 seyir füzesi düşürdüğünü ve 266 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini, Ukrayna'daki çoğu bölgenin etkilendiğini ve 22 yerde isabet kaydedildiğini bildirdi.

Saldırılar, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Rusya'nın 14 balistik füze ve 250 İHA ve insansız hava aracıyla saldırdığını ve altı bölgeyi etkilediğini söylediği önceki geceye göre yoğunlaştı. Ukraynalı bölge yetkilileri ve acil servisler, Rus insansız hava aracı ve füze saldırılarında 3'ü çocuk, en az 12 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi DSNS, Zhytomyr bölgesinde öldürülen 12 kişiden 3'ünün 8, 12 ve 17 yaşlarında çocuklar olduğunu söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klimenko'ya göre, 13 bölge saldırıya uğrarken, 70'den fazla kişi yaralandı, 80 konut hasar gördü ve 27 yangın kaydedildi. Klimenko, bunu "sivilleri hedef alan birleşik, acımasız bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin, bu saldırıların ardından 30'dan fazla şehir ve köyde çalıştığını söyledi. Zelenski, "Rusya bu savaşı uzatıyor ve her gün öldürmeye devam ediyor. Bu görmezden gelinemez. Rus liderliği üzerinde gerçekten güçlü bir baskı olmadan bu zalimlik durdurulamaz" dedi. Zelenski, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların yapılması için çağrıda bulundu.

Rusya'da Savunma Bakanlığı: "Kırım üzerinde 110 Ukrayna insansız hava aracı imha edildi"

Rusya'da Savunma Bakanlığı ise gece yarısı ile yerel saatle 07.00 arasında, 12 Rus bölgesi ve Kırım yarımadası üzerinde 110 Ukrayna insansız hava aracının imha edildiğini ve durdurulduğunu açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente doğru giden 12 insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Sobyanin, düşen drone enkazının neden olduğu hasarı değerlendirmek üzere acil servis ekiplerinin görevlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Moskova Valisi Milyaev: "Olaydan kimse yaralanmadı"

Moskova Valisi Dmitri Milyaev, Moskova'nın hemen güneyindeki Tula bölgesinde, drone enkazının bir konut binasının avlusuna düştüğünü ve birkaç dairenin camlarını kırdığını söyledi ve olaydan kimsenin yaralanmadığını da belirtti.

Türkiye'deki görüşmelerin ardından esir takası anlaşması

Rusya'nın dünkü saldırıları, Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından anlaşmaya vardıkları esir takası sırasında ve Rusya'nın ateşkes çağrılarını kabul etmediği bir dönemde gerçekleştirildi.

Ukrayna ve Rusya, 23 Mayıs Cuma günü, 390 asker ve sivili takası gerçekleştirdi. Zelenski, dün, Kremlin ile yapılan takas anlaşmasının bir parçası olarak 307 Ukraynalı esirin daha evlerine döndüğünü açıkladı. Takas, iki taraf arasında üç yıl sonra Türkiye'de gerçekleşen ilk yüz yüze görüşmenin ardından gerçekleşti. İki ülke, toplam biner esirin takas edilmesi konusunda anlaşmıştı ve bugün yeni bir takasın yapılması bekleniyordu.

Trump ve Putin görüşmesi

Bu hafta başında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin önerdiği Ukrayna ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere iki saatlik bir telefon görüşmesi yaptı. Trump, görüşmenin "çok iyi" geçtiğine inandığını söyledi ve Rusya ile Ukrayna'nın ateşkes ve "savaşın sona ermesi" için müzakerelere "derhal başlayacağını" sözlerine ekledi.

Ancak Putin, Rusya'nın Ukrayna ile "gelecekteki olası bir barış" üzerine bir "memorandum" oluşturmak için çalışacağını söylemekle yetindi ve 30 günlük bir ateşkesi kabul etmedi.

Rusya, Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini kontrol ediyor

Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'da geniş çaplı bir işgal başlatmıştı. O günden bu yana Moskova, şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ediyor. Buna 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Ukrayna'nın güney yarımadası Kırım da dahil.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Çocuk, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Geniş Çaplı Saldırıları: 12 Ölü - Son Dakika

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