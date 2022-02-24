Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Haritalarla Rusya'nın saldırısı - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Haritalarla Rusya'nın saldırısı

24.02.2022 21:52
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Haritalarla Rusya'nın saldırısı

Rusya, üç farklı yönden Ukrayna'ya askeri saldırı gerçekleştirdi.

Rusya, üç farklı yönden Ukrayna'ya askeri saldırı gerçekleştirdi.

Askerlerin kuzeyden Kiev yönünde; doğudan Donetsk, Luhansk ve Harkov'a doğru ilerlediği bildiriliyor. Bir yandan da güneyde Kırım'dan doğru bir hareket var.

Hava saldırıları

Ukrayna saatiyle sabaha karşı 05.00 sularında ülke genelinde pek çok şehirde patlamalar duyuldu, hava kuvvetleri ve diğer askeri üsler saldırıya uğradı.

Analistler hava saldırılarının kara birliklerinin içeri girmesinin önünü açmayı amaçladığını söylüyorlar.

Hedefler arasında Kiev, Harkov, Odesa ve Ivano-Frankivsk'teki alanlar vardı.

Kuzeyden saldırı

Kuzeyde, Rus askerlerinin Ukrayna, Rusya ve Belarus'un birleştiği Senkivka'dan Ukrayna'ya girdiği düşünülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Rusya, Novi Yurkoviç ve Troebortno'ya yakın kuzey sınırına çok sayıda asker konuşlandırdı. ABD merkezli analist Michael Kofman'a göre buna bütün 41. Ordu dahildi.

Tank ve roket sistemleri dahil silahlı birliklerin Çernihiv üzerinden Kiev yönünde hareket ettiği düşünülüyor.

Rusya hava saldırılarıyla Kiev'in batısındaki Gostomel askeri hava meydanını kontrol altına aldı.

Ayrıca bir füze atışı Kiev'in doğusundaki Brovarı kasabasını vurdu.

Öte yandan analistler bir Rus ilerlemesinin 1986'da patlama olan Çernobil nükleer santralinin etrafındaki dışlama bölgesinden kaçınabileceğini söylüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna askerlerinin Çernobil'deki nükleer santralin Rus birliklerinin eline geçmesini engellemek için savaştığını söyledi.

Doğudan saldırı

Doğuda, Rusya'nın tankları Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a ulaştı. Kentin bazı bölümleri bombalandı.

Gece boyunca, Donetsk'te büyük patlamalar gerçekleşti.

Benzer patlamalar, Çarşamba günü büyük askeri hareketlerin bildirildiği sınırın ardındaki Belgorod yönünden de geldi.

Rusya'nın Interfax Haber Ajansı'nın, Rusya destekli ayrılıkçıların iddialarından aktardığına göre, Luhansk'ta Ukrayna kontrolündeki Shchastia kasabasında saldırı başlattılar.

Harkov yakınlarındaki Sumy'de de şiddetli bir çatışma gerçekleşti.

Donetsk ve Luhanks'ta Rusya ilerleyişine destek olabilecek yaklaşık 15 bin Rus destekli ayrılıkçı olduğu düşünülüyor.

Güneyden saldırı

Güneyde de askerler Kırım'dan Herson'a doğru yola çıktı.

Gece boyunca başta Odesa, Mariupol, Melitopol ve Herson olmak üzere bölgedeki şehirlerde patlama sesleri duyuldu.

Reuters haber ajansına konuşan Ukraynalı yetkililer, Rusya ordularının Odessa ve Mariupol'daki limanlara çıktığını söyledi.

Son günlerde Rusya'nın asıl savaş tanklarını, silahlı araç ve personellerini taşıyan gemilerini Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki Ukrayna'ya yakın kıyılarına yanaştırdığı haberleri geliyordu.

Ukaryna güçleri ise ülkenin doğusunda Donetsk ve Luhansk çevresine yoğunlaşmış durumda.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) adlı düşünce kuruluşundan Ben Barry, Kırım'dan yapılacak bir Rus çıkarmasının bu ordularla merkezdeki güçler arasındaki bağlantıyı kesebileceğini, doğudaki güçleri Dinyeper Nehri'nin doğusunda savunmasız bırakabileceğini söylüyor.

Rusya askerlerinin Donetsk ve Luhanks'ın doğusundaki ve Rusya'nın kuzeyi ile Dinyeper Nehri'nin batısındaki varlığıyla, bölgedeki Urayna askerleri kuşatılabilir.

Grafikler: Zoe Bartholomew ve Mark Bryson

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Haritalarla Rusya'nın saldırısı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Haritalarla Rusya'nın saldırısı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Haritalarla Rusya'nın saldırısı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Haritalarla Rusya'nın saldırısı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Haritalarla Rusya'nın saldırısı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Haritalarla Rusya'nın saldırısı
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