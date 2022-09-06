İngiltere'de "Kazanmak için döndür" adlı yarışma programında verilen ödül: 4 aylık elektrik faturalarınızı ödüyoruz - Son Dakika
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İngiltere'de "Kazanmak için döndür" adlı yarışma programında verilen ödül: 4 aylık elektrik faturalarınızı ödüyoruz

06.09.2022 15:16

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ile savaşan Rusya'nın misilleme yaparak Avrupa'ya doğal gaz akışını kesmesi, birçok birlik ülkesini zora soktu. AB'den ayrılmasına rağmen özellikle enerji krizi ve hayat pahalılığıyla mücadele eden İngiltere'de "Kazanmak için döndür" adlı yarışma programında sunulan ödül düşülen hali gözler önüne serdi. Yarışma programında kazananlara, "4 aylık elektrik faturası ödeme" ödülü verilmesi Batı'nın en güçlü ekonomisine sahip olan İngiltere'de gündem oldu.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Rusya ise bu yaptırımlara karşı enerji kozunu oynadı ve Avrupa'ya gaz akışını önce kısmi şimdi de tamamen durdurdu. Bu gelişme ise yaklaşan kış mevsiminin Avrupa'da zor geçeceğini gözler önüne serdi.

ÖDÜLLERDEN BİRİ, 4 AYLIK ELEKTRİK FATURASI OLDU

Enerji krizinin ve artan hayat pahalılığının baş gösterdiği İngiltere'de ise bu durumlara bağlı olarak hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bir televizyon programının "Spin to Win" (Kazanmak için döndür) isimli yarışma bölümünde, telefonla bağlanan yarışmacılara verilen ödüllerden biri de "4 ay süreyle elektrik faturalarını ödeme" sözü oldu.

İngiltere'yi karıştıran yarışma ödülü: 4 aylık elektrik faturalarınızı ödüyoruz

ŞAŞKINLIK YARATTI

Sunucunun çarkı çevirerek ödül dağıttığı programda "4 ay süreyle elektrik faturalarını ödeme" ödülü izleyicileri şaşırttı. Programın sunucusu Phillip Schofield, dün yayınlanan bölümde "Bu hafta her zamanki para ödülünün yanında bir de 4 aylık elektrik faturanızı ödemenize yetecek fazladan bir para ödülümüz var" dedi. Programın diğer sunucusu Holly Willoughby da bu yeni ödüle "Vay canına, bu şu anda gerçekten de çok önemli" diyerek tepki verdi.

KAZANAN İSİM MUTLULUĞUNU DİLE GETİRDİ

Ödülü kazanan kuzey Londralı bir izleyici de, ocak ayına kadar elektrik faturalarını düşünmeyecek olmanın kendisini çok rahatlattığını, son dönemde faturaları ödemekte epey zorlandığını belirtti.

"BU NOKTAYA NASIL GELDİK?"

Fatura ödülü elbette ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı seyirciler, bu tarz bir ödülün İngiltere'nin zayıflığına işaret ettiği fikrinde birleşti. Bazı vatandaşlar ise "Biz bu noktaya nasıl geldik" diyerek isyan etti.

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Elektrik Faturası, Rusya, Dünya, Son Dakika

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