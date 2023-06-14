Rusya, Odessa'yı vurdu: 3 ölü 13 yaralı - Son Dakika
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Rusya, Odessa'yı vurdu: 3 ölü 13 yaralı

14.06.2023 23:14

Rusya'nın gece boyunca gerçekleştirdiği saldırılarda Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırıda bir eğitim kurumu, bir konut kompleksi, kafeler, mağazalar, dükkanlar büyük hasar gördü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Komutanlığı, Odessa'nın Karadeniz'de bir gemiden fırlatılan 4 seyir füzesi ile vurulduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna, Rusya'nın gece boyunca liman kenti Odessa'ya saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukraynalı yetkililer, kentte depolar, dükkanlar, bir eğitim kurumunun vurulduğu saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Rusya, Odessa'ya seyir füzeleriyle saldırdı: 3 ölü, 13 yaralı

ENKAZ ALTINDA KALANLAR OLABİLİR

Ukraynalı yetkililer, enkaz altında kalanlar olmasından endişe ediyor. Saldırıda bir eğitim kurumu, bir konut kompleksi, kafeler, mağazalar, dükkanlar büyük hasar gördü.

Rusya, Odessa'ya seyir füzeleriyle saldırdı: 3 ölü, 13 yaralı

RUSYA SEYİR FÜZESİ İLE VURDU

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Odessa'nın Karadeniz'de bir gemiden fırlatılan 4 seyir füzesi ile vurulduğu, iki seyir füzesinin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edildi. Gece boyunca gerçekleştirilen saldırılarda enkaz altında kalan insanların olmasından endişe eden Ukraynalı yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına hız verdi.

Rusya, Odessa'ya seyir füzeleriyle saldırdı: 3 ölü, 13 yaralı
Rusya, Odessa'ya seyir füzeleriyle saldırdı: 3 ölü, 13 yaralı
Rusya, Odessa'ya seyir füzeleriyle saldırdı: 3 ölü, 13 yaralı
Rusya, Odessa'ya seyir füzeleriyle saldırdı: 3 ölü, 13 yaralı
Rusya, Odessa'ya seyir füzeleriyle saldırdı: 3 ölü, 13 yaralı
Rusya, Odessa'ya seyir füzeleriyle saldırdı: 3 ölü, 13 yaralı
Rusya, Odessa'ya seyir füzeleriyle saldırdı: 3 ölü, 13 yaralı
Kaynak: İHA
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