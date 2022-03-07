Rusya petrolüne ithalat yasağı tartışılıyor, petrol fiyatı 139 doları gördü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya petrollerinin ithaline yasak getirebilecek bir adımla ilgili Avrupa Birliği ile etkin bir şekilde müzakere yürütüldüğünü söyledi. Ancak Almanya olası yasağa açıkça karşı çıkıyor.

ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke, Rusya'ya 24 Şubat'tan bu yana yıpratıcı ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

Rusya'nın büyük gelir elde ettiği enerji alanında ise yaptırımların güç olduğu belirtiliyordu.

Ancak Reuters haber ajansına konuşan Birlik içinden bir kaynak, son 24 saatte yasaklama fikrine daha açık bir konuma gelindiğini söyledi.

Benzer bir yasak için ABD Kongresi de bir adım atabilir.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demorkat Başkanı Nancy Pelosi, Rus petrollerinin alımını yasaklayabilecek bir yasa tasarısı konusunda araştırma yapıldığını söyledi.

İşgal nedeniyle artan petrol fiyatları, olası bir yasaklama ihtimali ile de hareketlenmiş durumda.

ABD ham petrolünün fiyatı yüzde 8 yükselerek Pazar gecesi 130.50 dolar seviyesini gördü.

Brent ham petrolün varil fiyatı da 2008 yılından bu yana en yüksek seviye olan 140 dolara yaklaştıktan sonra bir miktar geriledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın haftasonu başladığı Avrupa turunda önemli gündem maddelerinden biri bu olası yasak kararı tartışması olacak.

Blinken, Avrupa ve ABD'nin, Rus petrolünü hedef alacak bir yaptırım konusunda "etkin bir tartışma" yürüttüğünü söyledi.

'Rus gazı ve petrolü Ukrayna kanı kokuyor'

Ancak Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bu adımın "sürdürülebilir" olmadığı gerekçesiyle anlamsız olduğu görüşünü savundu.

Alman medyasına konuşan Baerbock, "Üç hafta sonra Almanya'da kullanılacak birkaç günlük elektriğimiz kaldığını görürsek bu yaptırımın bir yararı olmaz" diyerek, durumun ülkesi açısından kırılganlığını dile getirdi.

Baerbock, ülkesinin ağır bir ekonomik bedel ödemeye hazır olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Eğer yarın Almanya'da ve Avrupa'da elektrikler giderse bu tankları durdurmaz"

Almanya, petrolünün yüzde 42'sini, doğalgazın ise yüzde 55'ini Rusya'dan ithal ediyor.

Rusya petrolünü halen alan şirketlerden Shell, elde ettiği karı Ukrayna'ya yardım için kullanacağını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Pazar günü CNN'e verdiği röportajda, Shell ve diğer enerji devlerinden, Rusya petrolünü almamasını istedi.

Kuleba, "Rus gazı ve petrolü Ukrayna kanı kokuyor" dedi.