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Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı - Son Dakika

Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı

29.12.2021 11:09

Ukrayna ile uzun bir süredir gerilim yaşayan Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sovyetler Birliği sonrası dönemde en büyük roketini uzaya fırlatan Rusya, askeri uyduları uzaya taşıyacak olan roketle gelecekte savaşlara sahne olması beklenen uzaydaki askeri etkisini de gözler önüne serdi. Rusya lideri Vladimir Putin, roketin fırlatılmasını memnuniyetle karşıladığını ve bunun ülkedeki uzay endüstrisinin gelişimine katkı sağlamasını umduğunu açıkladı.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından en büyük roketini uzaya fırlattı. Askeri uyduları uzaya taşıyabileceği belirtilen 761 ton ağırlığındaki Angara A-5, pazartesi günü Rusya'nın kuzeyindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden üçüncü deneme fırlatılışını gerçekleştirdi.

ROKET DENEMESİNİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Roket denemesi, Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin arttığı ve Rusya'nın sınıra asker yığmasının Batı'dan büyük tepki gördüğü bir dönemde geldi. Ağır uzay araçlarını uzaya taşıyacak olan roket, gelecekte savaşlara sahne olması beklenen uzayda Rusya'nın büyüyen askeri etkisini de ortaya koyuyor.

Uzay savaşları öncesi büyük gözdağı! Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı

UZAY YARIŞI SOĞUK SAVAŞ'A DAMGA VURMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, roketin fırlatılmasını memnuniyetle karşıladığını ve bunun ülkedeki uzay endüstrisinin gelişimine katkı sağlamasını umduğunu açıkladı. Uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dimitri Rogozin de, "Hadi bebeğim" paylaşımıyla Rusya uzay endüstrisi çalışanlarını tebrik etti.

Sovyetler Birliği, ilk uydusunu 1957'de başarıyla uzaya fırlatmış ve Rus kozmonot Yuri Gagarin, 1961'de uzaya çıkan ilk insan olmayı başarmıştı. ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışı Soğuk Savaş'a damga vururken, Sovyetler'in 1991'de dağılması ülkedeki uzay teknolojileri çalışmalarını önemli ölçüde azaltmıştı.

PROTON ROKETLERİNİN YERİNİ ALACAK

Sovyetler Birliği sonrası dönemde geliştirilen ilk roket grubu olan "çevre dostu" Angara roketlerinin, 1960'lardan kalan ve artık eskiyen Proton roketlerinin yerini alması planlanıyor.

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Ukrayna, Rusya, Sscb, Uzay, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı - Son Dakika
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