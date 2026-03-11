Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı - Son Dakika
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

11.03.2026 13:40
11.03.2026 13:40
Ukrayna ile devam eden savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, krizin çözümüne yönelik müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini belirtti. Tüm tarafların buna olumlu baktığını belirten Peskov "Mevcut koşullar, Abu Dabi seçeneğini değerlendirmemize olanak tanımıyor. Yeni tur müzakereler konusunda şimdilik kesinlik yok. Müzakere sürecinin sürdürüleceğine dair anlayış var" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini belirterek, "Tüm taraflar buna olumlu bakıyor." dedi.

"İSTANBUL SEÇENEĞİ MEVCUT"

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yeni tur müzakerelerin İstanbul'da yapılması ihtimalini değerlendiren Peskov, "İstanbul seçeneği mevcut. Tüm taraflar buna olumlu bakıyor. Mevcut koşullar, Abu Dabi seçeneğini değerlendirmemize olanak tanımıyor. Yeni tur müzakereler konusunda şimdilik kesinlik yok. Müzakere sürecinin sürdürüleceğine dair anlayış var." diye konuştu.

GÜNDEM YARATAN İNGİLTERE İDDİASI

Ukrayna ordusunun dün Bryansk şehrine yönelik düzenlediği saldırıda, İngiliz yapımı "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzelerinin kullanıldığını kaydeden Peskov, bunun İngiliz uzmanlarının desteğiyle yapıldığını ifade etti. Peskov, bunu dikkate aldıklarını belirterek, "Kiev yönetiminin bu tür barbarca eylemlerini önlemek için (Ukrayna'da) özel askeri operasyon yürütüyoruz. Kiev'in silahtan arındırılması ve saldırılar düzenleme kapasitesinden mahrum bırakılması, operasyonun hedeflerinden biridir." dedi.

"İRAN İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

İran yönetimiyle sürekli temas halinde olduklarını aktaran Peskov, Rusya'nın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşı, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya geniş çaplı askeri operasyon başlatmasıyla başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, operasyonun gerekçesi olarak Ukrayna'nın NATO'ya yaklaşmasını ve Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditleri gösterdi. Rus ordusu savaşın ilk günlerinde Ukrayna'nın birçok bölgesine saldırılar düzenledi ve özellikle Kiev, Harkiv, Mariupol ve Herson gibi stratejik şehirler yoğun çatışmalara sahne oldu. Ukrayna ordusu ve yerel direniş güçleri ise Rus ilerleyişine karşı güçlü bir savunma oluşturdu ve savaş kısa sürede büyük bir cephe çatışmasına dönüştü.

Savaşın ilerleyen dönemlerinde Ukrayna, Batılı ülkelerden yoğun askeri ve ekonomik destek aldı. ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya silah, mühimmat ve savunma sistemleri sağlarken Rusya'ya karşı geniş kapsamlı ekonomik yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlar Rus ekonomisini hedef alırken enerji, finans ve teknoloji sektörlerinde ciddi kısıtlamalar getirdi. Buna karşılık Rusya da enerji kartını kullanarak özellikle Avrupa'nın doğalgaz tedarikini etkileyen hamleler yaptı.

HERSON VE ZAPORİJYA İLHAK EDİLDİ

Çatışmalar özellikle Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yoğunlaşırken Rusya, 2022 yılında bu bölgelerle birlikte Herson ve Zaporijya'nın bazı kısımlarını ilhak ettiğini duyurdu. Uluslararası toplumun büyük bölümü bu ilhakı tanımadı. Savaş boyunca her iki taraf da ağır kayıplar verdi ve milyonlarca Ukraynalı sivil ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler'e göre bu süreç, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük mülteci krizlerinden birine yol açtı.

2023 ve 2024 yıllarında cephe hatları büyük ölçüde doğu ve güney Ukrayna'da yoğunlaşırken taraflar zaman zaman karşılıklı saldırılar ve karşı taarruzlar gerçekleştirdi. Ukrayna özellikle insansız hava araçları ve Batı'dan aldığı modern silah sistemleriyle Rus hedeflerine saldırılar düzenlerken Rusya da Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan geniş çaplı bombardımanlar gerçekleştirdi.

KÜRESEL BİR KRİZE DÖNÜŞTÜ

Savaş sadece iki ülke arasında bir çatışma olmanın ötesine geçerek küresel siyaseti de etkiledi. Enerji fiyatları, tahıl sevkiyatı ve küresel güvenlik dengeleri üzerinde önemli sonuçlar doğuran savaş, NATO ile Rusya arasındaki gerilimi de ciddi biçimde artırdı. Diplomatik girişimlere rağmen kalıcı bir ateşkes sağlanamazken savaş yıllardır devam eden en büyük uluslararası krizlerden biri olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dmitriy Peskov, İstanbul, Politika, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

