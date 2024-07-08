Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

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Rusya ordusu, Kiev'de bir çocuk hastanesi başta olmak üzere, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda Ukrayna şehrine büyük çaplı füze saldırıları düzenledi. Konut binaları ve altyapının hedef alındığı saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi de yaralandı.

08.07.2024 13:01
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Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin başkent Kiev ve diğer şehirlere füze yağdırdığını, büyük çaplı saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini 50'den fazla yaralı olduğunu duyurdu.

UKRAYNA'YA FÜZE YAĞDIRDILAR

Rusya ordusunun Kinzhal füzelerinin de yer aldığı, Kiev'e yönelik büyük bir füze saldırısı düzenlediği, bunun sonucunda can kaybı ve büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

SADECE KİEV'DE 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Askeri yönetim başkanı Sergiy Popko, Kiev'i hedef alan Rus füze saldırılarında en az 7 kişinin öldüğünü ifade etti. Popko, "Bu dakika itibariyle yedi kişinin öldüğü bildirildi. Bilgiler güncelleniyor," açıklamasında bulundu. Başkentte ayrıca en az 25 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

SON İKİ YILIN EN KÖTÜ SALDIRILARINDAN BİRİ

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna'nın başkentine düzenlenen saldırının, Moskova'nın iki yıldır süren geniş çaplı işgali sırasındaki en kötü saldırılardan biri olduğunu söyledi. Saldırılar sırasında bir çocuk hastanesinin hasar görmesinin ardından açıklama yapan Kliçko,"Bu en kötü saldırılardan biri. Gördüğünüz gibi burası bir çocuk hastanesi," dedi.

Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

FARKLI ŞEHİRLER BOMBALANIYOR

Krivyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul ise, Rusya'nın Ukrayna'nın Krivyi Rih kentine yönelik saldırılarında pazartesi günü en az 10 kişinin öldüğünü ve 31 kişinin de yaralandığını söyledi. Vilkul, "On kişi öldü, 10'u ağır olmak üzere 31 yaralı hastanede. Tüm acil durum, kamu hizmeti ve tıbbi birimler çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus güçlerinin Ukrayna'nın çeşitli şehirlerini hedef alan düzinelerce füze fırlattığını ve başkentin gündüz vakti nadir görülen bir hava saldırısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Zelenski açıklamasında, "Rusya bir kez daha Ukrayna'ya füzelerle kitlesel olarak saldırdı. Farklı şehirler: Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk. Çeşitli tiplerde 40'tan fazla füze. Konutlar, altyapı ve bir çocuk hastanesi hasar gördü" dedi.

Rusya, Ukrayna\'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50\'den fazla yaralı var

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Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Mehmetali Karatay: Oo palyaço Ukraynanın başıda olduğu sürece putin vuracaktır 17 4 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu: 3 dünya savaşına ramak kaldı Rabbim sonumuzu hayırlı eylesin 19 1 Yanıtla
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