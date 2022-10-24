Rusya'nın 'kirli bomba' iddialarına Ukrayna lideri Zelenski'nin yanıtı sert oldu - Son Dakika
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Rusya'nın 'kirli bomba' iddialarına Ukrayna lideri Zelenski'nin yanıtı sert oldu

24.10.2022 08:55

Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında kirli bomba (radyoaktif içerikli bomba) kullanmaya hazırlandığı yönünde iddialarına tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Bu savaşta akla gelebilecek tüm pisliklerin kaynağının kim olduğunu biliyorlar. Fosfor bombası, yasaklı mayınlar ve silahlar kullanan Rusya'dır. Rusya, eğer Ukrayna'nın hazırlıklar yaptığını söylüyorsa bunun anlamı Rusların zaten bunları hazırladığıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon düzenleyeceğine yönelik iddialar ortaya attı. Şoygu diğer ülkelerdeki mevkidaşlarıyla görüşüp bu konu hakkında bilgilendirme yaptı.

ZELENSKİ'DEN SERT TEPKİ

Rusya'nın Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleme planı olduğu yönündeki iddiasına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sert tepki gösterdi. Ukrayna'nın düşük güçlü nükleer bombalar kullanarak Rusya'yı kitle imha silahları kullanmakla suçlayacağına yönelik iddiaya cevap veren Zelenski, "Bu savaşta akla gelebilecek tüm pisliklerin kaynağının kim olduğunu biliyorlar. Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyasyon tehdidiyle şantaj yapanlar kimdi? Kakhovka Hes Barajı'nı ve ünitelerini patlatarak şantaj yapan Rus ordusuydu. Fosforlu bomba, yasaklı mayınlar ve yasaklı silahlar kullanan Rusya'dır. Ukrayna her zaman iyiliğin tarafındadır" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bugün birçok ülkeden mevkidaşını telefonla arayarak söz konusu iddiayı dile getirmesine de tepki gösteren Zelenski, "Eğer biri Avrupa'da nükleer silah kullanıyorsa o da tek bir kişidir. Ve bu kişi az önce Sergey Şoygu'ya arama yapmasını emretti. Rusya eğer arayıp iddiaya göre Ukrayna'nın hazırlıklar yaptığını söylüyorsa bunun anlamı Rusların zaten bunları hazırladığıdır. Artık dünyanın mümkün olduğunca sert tepki vermesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bizi ne kadar güçlü desteklerlerse, bu savaş ve muhtemel Rus tehditleri o kadar erken sona erecektir" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN GERGİNLİĞİ ARTIRMAYA YÖNELİK BAHANELERİNİ REDDEDİYORUZ"

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada ise Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteklerini bir kez daha yineledi. Açıklamada, söz konusu ülkenin sonuna kadar Ukrayna'nın topraklarını savunmasına desteğini sürdüreceğine işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı: "Bugün (22 Ekim Pazar) ülkelerimizin savunma bakanları Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bu ülkenin talebi üzerine ayrı ayrı görüştü. Ülkelerimiz, Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında kirli bomba kullanmaya hazırlandığına ilişkin yalan iddialarını reddetti. Dünya, bu iddiaların bölgede gerginliğin arttırılması için bahane edilmesine yönelik her çabayı görecektir. Rusya'nın gerginliği artırmaya yönelik bu bahanelerini reddediyoruz."

Açıklamada, söz konusu 3 ülkenin dışişleri bakanlarının yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardımları sürdürme vurgusu yaptığı aktarıldı.

KRİTİK GÖRÜŞME

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Blinken'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine sarsılmaz desteğini yinelediği aktarıldı. Blinken'ın, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun "kirli bomba" iddialarını reddettiğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna'ya uluslararası yardımların da ele alındığı aktarıldı.


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Son Dakika Dünya Rusya'nın 'kirli bomba' iddialarına Ukrayna lideri Zelenski'nin yanıtı sert oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın 'kirli bomba' iddialarına Ukrayna lideri Zelenski'nin yanıtı sert oldu - Son Dakika
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