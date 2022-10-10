Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı

10.10.2022 12:28

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar alevlenirken dikkat çeken bir açıklama yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile ortak bir askeri birlik grubu oluşturacağını belirtti. Bu adım, ''Belarus savaşa dahil oluyor'' yorumlarına neden oldu.

Ukrayna ile Rusya Savaşı sekizinci ayında yeniden şiddetlendi. Kırım Köprüsü'nün patlatılmasının ardından Rusya, Ukrayna'da Kiev başta olma üzere birçok kenti vurdu. Belarus Devlet Başkanı Lukoşenko da dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ORTAK ASKERİ BİRLİK KURULUYOR

Lukoşenko, Putin ile ortak bir bölgesel birlik grubu konuşlandırma konusunda anlaştıklarını açıkladı. Böylece, Ukrayna'ya saldıran Rus birliklerinin içerinde Belarus askerlerinin de olması bekleniyor. Putin, bu hamle ile savaşın yükünü Belarus ile paylaşmayı hedefliyor.

''UKRAYNA ÜLKEMİZE SALDIRACAK''

Savaşın başlangıcında sınırlarını Rus birliklerine açarak Ukrayna'nın kuzeyden işgal edilmesine yardımcı olan Lukoşenko, Ukrayna'yı ülkesine saldırmaya hazırlanmakla suçladı. Lukoşenko'nun bu söylemleri, ''Ukrayna'ya karşı fiilen savaşa girmeye hazırlanıyor'' yorumlarını da beraberinde getirdi.

SAVAŞTA YENİ GÜÇ DENGESİ

Lukoşenko'nun bu kararı açıklamasındaki zamanlama da oldukça dikkat çekiyor. Rusya, kuzeyde Harkiv ve güneyde de Herson cephesinde birçok kayıp yaşarken bu karar ile savaşta yeni bir güç dengesi kurmak istiyor. Putin'in, Ukrayna'yı Belarus ile meşgul ederken işgal ettiği topraklarda yönetimini sağlamlaştırmayı hedeflediği düşünülüyor.

YORUMLAR
500
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı... Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı...

Ukrayna, Belarus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir
13:02 İtfaiye aracının kapısından inen bikinili kadın, ABD'de ortalığı karıştırdı
12:29 Suudi patrondan akılalmaz işkence! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti
12:28 Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı
12:18 Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede
12:18 Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı
11:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı
11:39 İstanbul'da indirimli bilgisayar fiyatları izdiham yarattı! 4 saatte 18 bin TL değerinde 50 bilgisayar satıldı
11:36 Milyonları ilgilendiren kanun teklifinin detayları ve görüşüleceği gün belli oldu
11:25 Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 13:24:32. #1.12#
SON DAKİKA: Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement