Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı

Savaşa bir ülke daha dahil oluyor! Rusya ile ortak birlik kuracaklar

Ukrayna ile Rusya Savaşı sekizinci ayında yeniden şiddetlendi. Kırım Köprüsü'nün patlatılmasının ardından Rusya, Ukrayna'da Kiev başta olma üzere birçok kenti vurdu. Belarus Devlet Başkanı Lukoşenko da dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ORTAK ASKERİ BİRLİK KURULUYOR

Lukoşenko, Putin ile ortak bir bölgesel birlik grubu konuşlandırma konusunda anlaştıklarını açıkladı. Böylece, Ukrayna'ya saldıran Rus birliklerinin içerinde Belarus askerlerinin de olması bekleniyor. Putin, bu hamle ile savaşın yükünü Belarus ile paylaşmayı hedefliyor.

''UKRAYNA ÜLKEMİZE SALDIRACAK''

Savaşın başlangıcında sınırlarını Rus birliklerine açarak Ukrayna'nın kuzeyden işgal edilmesine yardımcı olan Lukoşenko, Ukrayna'yı ülkesine saldırmaya hazırlanmakla suçladı. Lukoşenko'nun bu söylemleri, ''Ukrayna'ya karşı fiilen savaşa girmeye hazırlanıyor'' yorumlarını da beraberinde getirdi.

SAVAŞTA YENİ GÜÇ DENGESİ

Lukoşenko'nun bu kararı açıklamasındaki zamanlama da oldukça dikkat çekiyor. Rusya, kuzeyde Harkiv ve güneyde de Herson cephesinde birçok kayıp yaşarken bu karar ile savaşta yeni bir güç dengesi kurmak istiyor. Putin'in, Ukrayna'yı Belarus ile meşgul ederken işgal ettiği topraklarda yönetimini sağlamlaştırmayı hedeflediği düşünülüyor.