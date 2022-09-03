Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'ya karşı açıkça Rusya'nın tarafında yer alan ve Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, iktidarı bırakacağını açıkladı.
Son zamanlarda Putin'le arasının bozulduğu iddia edilen Kadirov, görevinden ayrılacağını Telegram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Görevine süresiz ve uzun bir ara vermeyi planladığını ifade eden 45 yaşındaki lider, "Uzun zamandır aynı yerde olduğumu fark ettim. Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi" ifadelerini kullandı.
Kadirov'un görevi bırakmasına Rusya'nın tepkisi merak edilirken, Çeçen liderin bundan sonra görevinin ne olacağıyla ilgili net bir açıklamada bulunulmadı.
Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor. The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.
Son Dakika › Dünya › Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Kadirov'dan iktidarı bırakma kararı - Son Dakika