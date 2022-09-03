Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Kadirov'dan iktidarı bırakma kararı - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Kadirov'dan iktidarı bırakma kararı

03.09.2022 23:41

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Rusya-Ukrayna savaşında Rus tarafında yer alan Çeçen lider Ramazan Kadirov, iktidarı bırakacağını duyurdu. Görevine süresiz ve uzun bir ara vermeyi planladığını ifade eden 45 yaşındaki lider, "Uzun zamandır aynı yerde olduğumu fark ettim. Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi" ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'ya karşı açıkça Rusya'nın tarafında yer alan ve Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, iktidarı bırakacağını açıkladı.

"İKTİDARI BIRAKMA ZAMANIM GELDİ"

Son zamanlarda Putin'le arasının bozulduğu iddia edilen Kadirov, görevinden ayrılacağını Telegram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Görevine süresiz ve uzun bir ara vermeyi planladığını ifade eden 45 yaşındaki lider, "Uzun zamandır aynı yerde olduğumu fark ettim. Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi" ifadelerini kullandı.


Çeçen lider Kadirov, iktidarı bırakacağını açıkladı

RUSYA'NIN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

Kadirov'un görevi bırakmasına Rusya'nın tepkisi merak edilirken, Çeçen liderin bundan sonra görevinin ne olacağıyla ilgili net bir açıklamada bulunulmadı.

PUTİN, UKRAYNA'DAKİ DESTEĞİ İÇİN KORGENERAL RÜTBESİ VERMİŞTİ

Düşmanlarına karşı sık sık 'ortaçağ' işkenceleri uygulamakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı "Putin'in asla sahip olmadığı oğul" olarak anılıyor. The Times'ın geçtiğimiz aylarda Rus medyasına dayandırdığı habere göre, Ukrayna'daki mücadelesi ve desteği nedeniyle Vladimir Putin'in, Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği belirtilmişti.

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Son Dakika Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Kadirov'dan iktidarı bırakma kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Kadirov'dan iktidarı bırakma kararı - Son Dakika
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