Rusya, Ukrayna savaşının ilk 100 gününde fosil yakıt satışından '93 milyar euro gelir elde etti': Türkiye en büyük ithalatçılar arasında - Son Dakika
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BBC

Rusya, Ukrayna savaşının ilk 100 gününde fosil yakıt satışından '93 milyar euro gelir elde etti': Türkiye en büyük ithalatçılar arasında

13.06.2022 12:35
Rusya, Ukrayna savaşının ilk 100 gününde fosil yakıt satışından '93 milyar euro gelir elde etti': Türkiye en büyük ithalatçılar arasında

Yeni bir araştırmaya göre Rusya, Ukrayna'yı işgali nedeniyle dünya çapında uygulanan yaptırımlara rağmen, petrol ve gaz ihracatından büyük miktarlarda gelir elde etmeye devam ediyor.

Yeni bir araştırmaya göre Rusya, Ukrayna'yı işgali nedeniyle dünya çapında uygulanan yaptırımlara rağmen, petrol ve gaz ihracatından büyük miktarlarda gelir elde etmeye devam ediyor.

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'ne (CREA) göre, Rusya savaşın ilk 100 gününde fosil yakıt satışından 93 milyar euro gelir elde etti.

Finlandiya merkezli kurumun çalışması, aşırı yüksek fiyatların, Rusya'nın satışlarındaki hafif düşüşü fazlasıyla telafi ettiğini gösteriyor.

Örneğin Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını Mayıs ayında beşte bir oranında azalttı ancak Rusya'nın ihracat fiyatları geçen yıla göre ortalama yüzde 60 daha yüksek.

Savaş öncesinde AB'nin gaz ihtiyacının yüzde 40'ı ile petrolün yüzde 27'si Rusya'dan karşılanıyordu.

Mayıs ayında ihracat hacmi düşmüş olsa da, fiyatların artmış olması, Rusya'nın savaşın ilk 100 gününde fosil yakıtlarından hala 100 milyar dolara yakın gelir elde etmesi anlamına geliyor.

Ukrayna'nın işgalinden bu yana geçen üç ayı aşkın sürede Batılı hükümetler, Rus fosil yakıtlarına bağımlılıklarını azaltma yönünde önlemler almaya çalıştı.

Boru hattı verileri ve kargo gemisi hareketlerinin analizine göre, savaşın ilk 100 gününde, Rusya fosil yakıt ihracatının yüzde 61'ini AB ülkelerine yaptı. AB'nin Rusya'dan ithal ettiği petrol, kömür ve doğal gaz için ödediği miktar yaklaşık 57 milyar Euro.

Bazı ülkeler Rusya'dan fosil yakıt ithalatını azaltsa da, diğerleri onların yerini aldı.

Çin, Almanya'yı geride bırakarak, en büyük ithalatçı konumuna geldi.

Türkiye 5. sırada

Türkiye, savaşın ilk 100 gününde Rusya'dan en fazla fosil yakıt ithal eden ülkeler arasında ilk beşte yer alıyor.

Bu süre içinde Türkiye'nin Rusya'dan toplam ithalatı 6,7 milyar euro olarak gerçekleşti.

Hindistan, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rus fosil yakıt ithalatını arttırdığı bildiriliyor.

Bu süreçte ilk sıralarda yer alan ülkeler (milyar euro):

CREA'nın bugün yayımladığı rapora göre, "Hindistan, Rus ham petrolünü ithal eden başlıca ülkelerden biri oldu, Rusya'nın petrol ihracatının yüzde 18'i bu ülkeye gidiyor". Ayrıca ham petrolün önemli bir kısmı da rafine petrol ürünleri olarak ABD ve Avrupa ülkelerinin de dahil olduğu ülkelere ihraç ediliyor."

CREA analisti Lauri Myllyvirta, "AB Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar düşünürken, Fransa ithalatını artırdı ve en büyük LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) alıcısı haline geldi" dedi ve "söze uygun eylem" çağrısı yaparak Rus fosil yakıtlarına ambargo uygulanmasını istedi.

Rusya, Ukrayna savaşının ilk 100 gününde fosil yakıt satışından '93 milyar euro gelir elde etti': Türkiye en büyük ithalatçılar arasında
Rusya, Ukrayna savaşının ilk 100 gününde fosil yakıt satışından '93 milyar euro gelir elde etti': Türkiye en büyük ithalatçılar arasında
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Kaynak: BBC

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna savaşının ilk 100 gününde fosil yakıt satışından '93 milyar euro gelir elde etti': Türkiye en büyük ithalatçılar arasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna savaşının ilk 100 gününde fosil yakıt satışından '93 milyar euro gelir elde etti': Türkiye en büyük ithalatçılar arasında - Son Dakika
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