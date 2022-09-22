Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası sonrasında ülkesine ulaşan Ukraynalı asker, "evim" diyerek toprağı öptü

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında yürüttüğü diplomasi sonucunda iki ülke arasında 200 esirin takas edildiğini duyurdu.

UKAYNA'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, bugün sosyal medya hesabından mübadeleye ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan'ın önemli rolü olduğunu vurgulayan Yermak, "Bu, Devlet Başkanı Zelenski ile Başkan Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmaların sonucudur. Türkiye Cumhurbaşkanı'na çok teşekkürler." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde yaptığı açıklamalarda esir takasını savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.

"EVİM" DİYEREK TOPRAĞI ÖPTÜ

Alınan karar sonrasında Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi gerçekleştirildi. Mübadele sonucu ülkesine dönen Ukraynalı esir askerlerden biri araçtan iner inmez ''Evim'' diyerek toprağı öptü. O anların yer aldığı video sosyal medyada da paylaşıldı.