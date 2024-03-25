Moskova\'da Terör Saldırısı Sonrası Yakalanan Teröristlerin Sorgusu Görüntülendi

Dünya

Rusya'nın başkenti Moskova'da 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, teröristlerin saldırıdan sonra nasıl yakalandığı ve sorgulandığına dair yeni görüntüler geldi.

80 VOLT ELEKTRİK VERMİŞLER

Dün yayınlanan görüntülerde Şemseddin Fariddun isimli teröristin sorgusunun daha sonra çok daha şiddetli bir şekilde yapıldığı görülüyor. Görüntülerde bir spor salonunun zeminine yatırılan Fariddun'un ağzından salyalar çıktığı görülürken bu sırada pantolonunun indirildiği ve cinsel organına elektrik kabloları takıldığı anlaşıldı. Kabloların diğer tarafında ise 80 voltluk pile sahip askeri radyo bulunuyor.

"EN ETKİLİ YÖNTEM MAHKUMUN ÜZERİNE SU DÖKMEK"

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra bazı hesaplar, bu yöntemin Rusya'da yaygın olduğunu aktardı. Bu sorgunun Tapik lakabıyla bilinen TA-57 isimli askeri telefon aracılığıyla yapıldığı belirtilirken, "80 volta kadar elektrik verilebiliyor ve bu da genelde mahkumların parmak, kulak ve cinsel organına verilebiliyor. En etkili yöntem de mahkumun üzerine su dökmek" yorumu yapıldı.

TELEGRAM'DAN TANIŞIP PARA ALMIŞ

Fariddun, dün yayınlanan görüntülerde Telegram'da tanıştığı kişilerin kendisine bu kanlı terör saldırısını gerçekleştirmesi için para verdiğini duyurmuştu.