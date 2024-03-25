Rusya'nın başkenti Moskova'da 150 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, teröristlerin saldırıdan sonra nasıl yakalandığı ve sorgulandığına dair yeni görüntüler geldi.
Dün yayınlanan görüntülerde Şemseddin Fariddun isimli teröristin sorgusunun daha sonra çok daha şiddetli bir şekilde yapıldığı görülüyor. Görüntülerde bir spor salonunun zeminine yatırılan Fariddun'un ağzından salyalar çıktığı görülürken bu sırada pantolonunun indirildiği ve cinsel organına elektrik kabloları takıldığı anlaşıldı. Kabloların diğer tarafında ise 80 voltluk pile sahip askeri radyo bulunuyor.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra bazı hesaplar, bu yöntemin Rusya'da yaygın olduğunu aktardı. Bu sorgunun Tapik lakabıyla bilinen TA-57 isimli askeri telefon aracılığıyla yapıldığı belirtilirken, "80 volta kadar elektrik verilebiliyor ve bu da genelde mahkumların parmak, kulak ve cinsel organına verilebiliyor. En etkili yöntem de mahkumun üzerine su dökmek" yorumu yapıldı.
Fariddun, dün yayınlanan görüntülerde Telegram'da tanıştığı kişilerin kendisine bu kanlı terör saldırısını gerçekleştirmesi için para verdiğini duyurmuştu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 150 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Moskova'da Terör Saldırısı Sonrası Yakalanan Teröristlerin Sorgusu Görüntülendi - Son Dakika
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