Sally Rooney\'den Filistin Destek Açıklaması

Çağdaş edebiyatın önde gelen isimlerinden İrlandalı yazar Sally Rooney, İngiltere'de Gazze'deki savaşa karşı eylemler düzenleyen ve "terör örgütü" ilan edilen Palestine Action (Filistin için Eylem) grubuna destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

"Normal İnsanlar" ve "İntermezzo" gibi kitaplarıyla bilinen ödüllü romancı, yazılarından ve yapımlarından elde ettiği gelirleri "soykırıma karşı eylemleri" ve Palestine Action grubunu desteklemek için kullanmayı sürdüreceğini söyledi.

Irish Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda Rooney, "Eğer bu beni İngiltere yasaları altında bir terör destekçisi yapıyorsa, öyle olsun" ifadelerini kullandı.

İsrail soykırım suçlamalarını reddediyor ve Gazze'deki operasyonların Hamas'ı hedef aldığını söylüyor. Ancak önde gelen uluslararası insan hakları örgütleri bu yönde kanıtlar olduğunu söylüyor.

Rooney'nin aynı isimleri taşıyan kitaplarından uyarlanan "Conversations with Friends" ("Arkadaşlarla Sohbetler") ve "Normal People" ("Normal İnsanlar") dizileri BBC tarafından yayımlanmıştı.

Ünlü yazar Irish Times'daki yazısında BBC ortak yapımı olan bu dizilerden elde ettiği telif gelirleri de dahil olmak üzere kazancını Palestine Action grubunu desteklemek için kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Lordlar Kamarası üyesi Lord Walney ise The i Paper gazetesine verdiği röportajda, Rooney'nin yasaklı bir örgütü gerçekten finanse etmesi halinde BBC'nin yazarla "bağlarını koparmak" zorunda kalabileceğini söyledi.

Yahudi Liderler Konseyi ve Antisemitizme Karşı Mücadele Kampanyası (CAA) da BBC'ye, Rooney'nin "eserlerinden elde ettiği gelirleri Palestine Action'a aktarma niyetini" açıklaması üzerine yazarla olan ilişkisini gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

Benzer çağrılar yazarın yayınevi Faber & Faber için de yapıldı.

BBC sözcüsü "Yasaklanmış örgütlerle ilgili konular ilgili makamların yetkisindedir" dedi.

Rooney'nin BBC ile yürüttüğü yeni bir proje yok ve hiçbir zaman kurumun personeli olarak çalışmadı.

Palestine Action neden suçlanıyor?

2020'de kurulan Palestine Action grubu, İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışını ve desteğini kesmesini talep ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Filistinlilere destek eylemleri düzenleyen Palestine Action, 20 Haziran'da İngiltere'de orduya ait bir askeri üsse girerek askeri uçakların üstüne sprey boya sıkmış ve yetkililere göre 7 milyon sterlinlik hasara yol açmıştı.

Silah şirketlerini de hedef alan grup Temmuz başında "terör örgütü" ilan edildi.

Bu kararla birlikte bu gruba üye olan veya destekleyen kişiler de 14 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabiliyor.

Rooney, daha önce "İsrail masum Filistinlileri öldürüyor. Eylemciler ise uçak boyuyor. Bilin bakalım İngiliz hükümeti kimi terörist olarak nitelendiriyor?" başlıklı bir yazısında grubun yasaklanmasının "ifade özgürlüğüne yönelik kaygı verici bir saldırı" olacağını belirtmişti.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, The Observer'da kaleme aldığı yazısında grubun "Yeraltı El Kitabı" adını verdiği bir kılavuzla hedef seçimi ve polis takibinden kaçma yöntemleri gibi bilgiler sunduğunu öne sürdü.

Cooper, "Bunlar meşru bir protesto grubunun eylemleri değil" dedi.

Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırılarda 1.200 kişiyi öldürmüş, 251 kişiyi de rehin alınmıştı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısının 61 bini aştığı düşünülüyor.

Sally Rooney kimdir?

Otuz dört yaşındaki Rooney, çağının önemli yazarları arasında değerlendiriliyor.

Rooney, "Arkadaşlarla Sohbetler" (2017), "Normal İnsanlar" (2018), "Güzel Dünya, Neredesin?" (2021) ve "İntermezzo" (2024) adlı eserleri kaleme aldı, bu kitaplar Türkçe'ye de çevrildi.

Yazar, 2021 yılında "Güzel Dünya, Neredesin?" adlı kitabının İsrail'deki bir yayınevi tarafından İbraniceye çevrilmesini reddetmişti, bunun İsrail'e yönelik kültürel boykot çağrılarını desteklemek amacıyla olduğunu açıklamıştı.

Rooney bu dönemde siyasi görüşlerini paylaşan bir yayınevinin romanı İbraniceye çevirmesinden "onur" duyacağını söylemişti.

2024 yılında ise Rooney ile beraber 2.400'den fazla yazar ve yayıncı İsrail kültür kurumlarının boykot edilmesi çağrısı yapan ortak bir bildiriye imza atmıştı.

BBC, görüş almak için Sally Rooney temsilcilerine ulaşmaya çalıştı.