Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı - Son Dakika
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Dünya

Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı

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İngiltere'de yaşanan ilginç bir olayda, bir kadın Londra Heathrow Havalimanı'ndan satın aldığı sahipsiz bir bavulun içinden binlerce lira değerinde ürünler çıkardı. Sosyal medya içerik üreticisi Becky Chorlton, 80 sterline (yaklaşık 3200 TL) satın aldığı pembe renkli bavuldan tasarım ürünler ve elektronik cihazlar çıkardı.

02.01.2025 14:41  Güncelleme: 14:50
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İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. Londra Heathrow Havalimanı'ndan sahipsiz bir bavul satın alan kadın, içinde değeri binlerce lirayı bulan ürün oldu.

Cheshire'da yaşayan Becky Chorlton'ın havalimanından 80 sterline (yaklaşık 3200 TL) satın aldığı pembe renkli bavuldan tasarım ürünler ve elektronik cihazlar çıktı. Genç kadının paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"BU ÜÇÜNCÜ KAYIP BAVUL ALIŞVERİŞİM"

Sosyal medya içerik üreticisi Chorlton, "Bu benim üçüncü kayıp bavul alışverişim. Kesinlikle risk içeriyor ama inanılmaz eğlenceli" dedi. Ancak bavulun içindekilerin çok rastgele olduğunu ve normal bir yolcu bavuluna benzemediğini de sözlerine ekledi.

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar bunun yurt dışı alışverişi yapan bir yolcunun bavulu olabileceğini belirtirken, içindeki çok sayıda yeni ürünün şüpheli olduğunu düşünenler de oldu.

Heathrow Havalimanı yetkilileri, kayıp eşyaları 3 ay boyunca saklıyor. Bu süre içinde sahipleri başvurursa 25 sterline kadar ücretle eşyalarını geri alabiliyor. Sahiplenilmeyen bavullar ise müzayede yoluyla satışa çıkarılıyor.

Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı

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Son Dakika Dünya Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cocukluk askimsin:
    biz alsak yırtık don ve akp rozeti cikar 120 35 Yanıtla
  • Çelikk:
    Pok servet çıktı 19 5 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    3200 TL ne zaman servet oldu 4 2 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    nasil satın almak satnnicone bakmadan satmış ne kadar saçma bi haber 5 0 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    gereksiz ve lüzumsuz bir haber 2 0 Yanıtla
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