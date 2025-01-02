Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı

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İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. Londra Heathrow Havalimanı'ndan sahipsiz bir bavul satın alan kadın, içinde değeri binlerce lirayı bulan ürün oldu.

Cheshire'da yaşayan Becky Chorlton'ın havalimanından 80 sterline (yaklaşık 3200 TL) satın aldığı pembe renkli bavuldan tasarım ürünler ve elektronik cihazlar çıktı. Genç kadının paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"BU ÜÇÜNCÜ KAYIP BAVUL ALIŞVERİŞİM"

Sosyal medya içerik üreticisi Chorlton, "Bu benim üçüncü kayıp bavul alışverişim. Kesinlikle risk içeriyor ama inanılmaz eğlenceli" dedi. Ancak bavulun içindekilerin çok rastgele olduğunu ve normal bir yolcu bavuluna benzemediğini de sözlerine ekledi.

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar bunun yurt dışı alışverişi yapan bir yolcunun bavulu olabileceğini belirtirken, içindeki çok sayıda yeni ürünün şüpheli olduğunu düşünenler de oldu.

Heathrow Havalimanı yetkilileri, kayıp eşyaları 3 ay boyunca saklıyor. Bu süre içinde sahipleri başvurursa 25 sterline kadar ücretle eşyalarını geri alabiliyor. Sahiplenilmeyen bavullar ise müzayede yoluyla satışa çıkarılıyor.