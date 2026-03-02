Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler - Son Dakika
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

Haberin Videosunu İzleyin
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
02.03.2026 15:46
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Haber Videosu

İsrail, Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın istihbarat şefi Hüseyin Makled'i öldürdüğünü açıkladı. Hizbullah bugün resmen savaşa katıldığını duyurmuş ardından Lübnan Başbakanı Nawaf Salam örgütün askeri faaliyetlerini "yasadışı" ilan ederek silahlarını teslim etmesini istemişti.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken Lübnan cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail ordusu, Hizbullah'ın istihbarat merkezinin başkanı Hüseyin Makled'in gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

"HASSAS HAVA SALDIRISI"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Makled'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen hassas bir hava operasyonuyla hedef alındığı belirtildi. Operasyonun istihbarata dayalı olarak planlandığı ve doğrudan üst düzey bir hedefin vurulduğu ifade edildi.

Makled'in, Hizbullah'ın istihbarat yapılanmasında kilit rol oynadığı ve örgütün operasyonel planlamasında etkili bir isim olduğu ileri sürüldü.

HİZBULLAH SAVAŞA DAHİL OLDUĞUNU DUYURDU

Bu gelişmenin hemen öncesinde Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarla savaşa resmen dahil olduğunu duyurmuştu. Örgüt, İsrail hedeflerine yönelik operasyonların süreceğini açıklayarak çatışmanın Lübnan hattında yeni bir evreye girdiğinin sinyalini verdi.

LÜBNAN HÜKÜMETİNDEN SERT ÇIKIŞ

Hizbullah'ın savaşa katılım kararının ardından Lübnan Başbakanı Nawaf Salam dikkat çeken bir açıklama yaptı. Salam, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini "yasadışı" ilan ederek örgütün silahlarını teslim etmesini istedi.

Başbakan, Lübnan topraklarından devlet kurumları dışında yürütülen hiçbir askeri eylemi kabul etmediklerini vurguladı ve güvenlik kurumlarına bu çerçevede gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

GERİLİM TIRMANIYOR

Hizbullah'ın savaşa dahil olduğunu açıklaması, İsrail'in üst düzey bir ismi hedef alması ve Lübnan hükümetinin silah bırakma çağrısı, ülkede hem askeri hem siyasi tansiyonu yükseltti. Uzmanlar, üst düzey isimlerin hedef alınmasının Hizbullah'ın karşılık verme ihtimalini artırabileceğini, hükümetin çıkışının ise iç siyasi dengeleri zorlayabileceğini belirtiyor.

Güvenlik, Politika, Lübnan, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

16:26
