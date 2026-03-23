Savaşa Suudi Arabistan da katılmak üzere: İran bunu yaparsa karşılık veririz
Savaşa Suudi Arabistan da katılmak üzere: İran bunu yaparsa karşılık veririz

Savaşa Suudi Arabistan da katılmak üzere: İran bunu yaparsa karşılık veririz
23.03.2026 20:05
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Bloomberg'de yer alan habere göre, İran'ın Suudi Arabistan'daki enerji ve su santrallerine saldırması halinde, Riyad yönetiminin karşılık vermeye hazır olduğunu ABD'ye iletti.

Suudi Arabistan, İran'ın Suudi Arabistan'daki enerji ve su santrallerini hedef alması durumunda İran'a karşılık vermeye hazır olduğunu ABD'ye bildirdi.

"ENERJİ VE SU TESİSLERİMİZ HEDEF ALINIRSA İRAN'I VURURUZ"

Bloomberg'de yer alan iddialara göre Suudi Arabistan, İran'ın kendi enerji ve su tesislerini hedef alması durumunda aynı şekilde karşılık vereceğini ABD'ye bildirdi. Riyad yönetimi, bölgedeki gerilimin tırmanması halinde stratejik altyapısının zarar görmesini bir "kırmızı çizgi" olarak tanımlayarak, savunma pozisyonundan doğrudan misilleme aşamasına geçmeye hazır olduğunun mesajını iletti.

Bu hamle, ABD- İsrail hattı ile İran arasındaki çatışmanın bölgesel bir enerji savaşına dönüşme riskini artırıyor.

İRAN'IN KÖRFEZ'E YÖNELİK SALDIRILARI AZALDI

İran ordusunun Körfez ülkelerini hedef alma sıklığı, 28 Şubat'ta başlayan sürecin ilk haftasına göre azaldı. 28 Şubat'tan beri 256 füze ve insansız hava aracının (İHA) hedefi olan Katar'da en son saldır 19 Mart'ta kayıtlara girerken, 20 Mart'tan itibaren Katar yeni bir "İran saldırısı" paylaşmadı.

Savaşın ilk günlerinde sayıca daha az saldırıdan etkilenen Suudi Arabistan'ı hedef alan füze ve İHA'lar, 11 Mart'tan itibaren artış gösterirken, 16 Mart'ta 98 rakamıyla zirve yaptı. Söz konusu tarihten sonra Suudi Arabistan'a yönelik görece azalma eğilimi gösteren saldırılar, 23 Mart itibarıyla ilk haftadakine benzer seviyelere düştü.

İran'ın misilleme konseptinde, 28 Şubat-23 Mart döneminde 2 bin 156 füze ve İHA saldırısıyla en fazla BAE'ye odaklandığı görülürken, 833 füze ve İHA ile hedef alınan Kuveyt onu izledi.

İRAN'IN İSRAİL'E MİSİLLEME SALDIRILARI

INSS raporlarına göre, ABD-İsrail saldırılarının başladığı sürecin ilk iki haftasında İran, İsrail'e karşı misillemelerde 290 füze ve 500 İHA kullanırken, üçüncü haftaya denk gelen 15-22 Mart tarihlerinde ise İsrail'e 80 füze ve 50 İHA saldırısı düzenledi.

İran'ın İsrail'e misillemelerinde kullanılan füze sayısı yarıya yakın, İHA sayısı ise yüzde 80 azaldı. Buna rağmen misillemede isabet, hasar ve can kaybı noktasındaki etkiler arttı. İsrail'in güneyine yönelik 21 Mart'ta yapılan misillemede bir füzenin doğrudan isabet ettiği Arad kentinde 10'u ağır 84 kişi yaralanmıştı.

Aynı gün İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesine yönelik misillemelerde de 31 kişi yaralanmıştı. 19 Mart'ta ise İran füzeleri Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgede patlamalara neden olmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Son Dakika Dünya Savaşa Suudi Arabistan da katılmak üzere: İran bunu yaparsa karşılık veririz - Son Dakika

20:04
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu
Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
19:07
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye’ye geri döneceğim
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
18:05
Trump “İçeriden birileri“ demişti ABD’nin İran’da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Trump "İçeriden birileri" demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
