Savaşta Rusya kasasını doldurdu! Putin\'in kazandığı paraya bakın

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
09.04.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasıyla başlayan ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına yol açan küresel enerji krizi en çok Rusya'ya yaradı. Brent petrolün 100 doları aşmasıyla Moskova'nın ana petrol vergisi geliri Nisan ayında ikiye katlanarak 9 milyar dolara fırladı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla derinleşen küresel enerji krizi, Rusya’nın petrol gelirlerinde büyük sıçrama yarattı. Artan fiyatlar sayesinde Moskova yönetiminin enerji gelirleri kısa sürede dikkat çekici seviyelere ulaştı.

rent petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasıyla birlikte Rusya’nın en önemli petrol vergisi kalemlerinden elde ettiği gelir Nisan ayında yaklaşık iki katına çıkarak 9 milyar dolara yükseldi. Bu durum, Rusya’nın İran kaynaklı krizden önemli bir ekonomik avantaj sağladığını ortaya koydu.

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ FİYATLARI ZİRVEYE TAŞIDI

Şubat ayı sonunda başlayan saldırıların ardından İran’ın, küresel petrol ve LNG taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatması, enerji piyasalarında sert dalgalanmaya yol açtı. Bu gelişme, petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıdı.

Rusya’nın enerji gelirlerinin temelini oluşturan üretim bazlı vergilerde de ciddi artış yaşandı. Hesaplamalara göre, petrol üretiminden alınan “maden çıkarma vergisi” Mart ayında 327 milyar ruble seviyesindeyken, Nisan ayında yaklaşık 700 milyar rubleye (9 milyar dolar) çıktı.

TALEP ARTTI, FİYATLAR SIÇRADI

Rusya Ekonomi Bakanlığı verileri, ülkenin ihraç ettiği Urals tipi petrolün ortalama fiyatının Şubat ayına kıyasla Mart ayında yüzde 70’in üzerinde artarak varil başına 77 dolara ulaştığını gösterdi. Bu seviye, hem son dönemin en yüksek noktalarından biri hem de bütçede öngörülen fiyatın oldukça üzerinde.

Kremlin, küresel enerji krizinin etkisiyle Rus petrol ve gazına yönelik talebin birçok bölgede hızla arttığını açıkladı.

RİSKLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan uzmanlar, bu gelir artışının kalıcı olmayabileceği uyarısında bulunuyor. Rusya Maliye Bakanlığı, 2026’nın ilk çeyreğinde bütçenin açık verdiğini duyururken, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının da üretimi ve gelirleri olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Gündem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:25:53. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.