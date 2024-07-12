Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar

Geniş Video İzle

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği EYP'nin patlaması sonucu İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit oldu. Acılı haber şehidin ailesine ulaştı. Şehidin acılı babası, bölücü terör örgütüne tepki göstererek, "Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar! Allah hepinizin belasını versin." dedi.

12.07.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu. Şehidin acılı babası ise bölücü terör örgütüne tepki gösterdi.

IRAK'IN KUZEYİNDEN ACI HABER

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu duyurdu.

Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar

"BEN DE KÜRDÜM ULAN ALLAHSIZLAR"

Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Oğlunun şehadet haberini alan acılı baba, "Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar! İmansız oğlu imansızlar... Allah hepinizin belasını versin." ifadelerini kullanarak terör örgütüne tepki gösterdi.

Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar

OPERASYON BÖLGESİNDE 1 ASKERİMİZ DE YARALANDI

Öte yandan Bakanlık açıklamasında operasyon bölgesinde bir askerin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Astsubay Kıdemli Çavuş, Pençe-Kilit Operasyonu, Operasyon, Sözler, Irak, Baba, Eyp, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ramazan Gündoğan: Ferhat acil yorum yazman lazım. Konu seninle alakalı. 10 6 Yanıtla
    Emir Kozcu: Şu haberin altında şebeklik yapmayın bari. Gidin çocuk parkında oynayın. 6 3 Harun Çelik: Niye Ferhat bedelli askerlikmi yapmış bence sen hiç yorum yapma bedelli 6 1
  • Gültekin Konukcu: Mekanı cennet olsun yalan dünyaya sığmadık 10 0 Yanıtla
  • Resul Akalın: Allahım rahmet eylesin.. 9 0 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: Amin 5 0 Yanıtla
  • Bülent Sanal: Allah rahmet eylesin kardeşimize 1 0 Yanıtla

19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:59 Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı Temizlik için evine çağırıp 6 parçaya böldü! Vahşi cinayetin yeni ayrıntıları ortaya çıktı
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 19:55:25. #1.11#
SON DAKİKA: Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement