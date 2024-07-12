Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar

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Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu. Şehidin acılı babası ise bölücü terör örgütüne tepki gösterdi.

IRAK'IN KUZEYİNDEN ACI HABER

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucunda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu duyurdu.

"BEN DE KÜRDÜM ULAN ALLAHSIZLAR"

Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Oğlunun şehadet haberini alan acılı baba, "Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar! İmansız oğlu imansızlar... Allah hepinizin belasını versin." ifadelerini kullanarak terör örgütüne tepki gösterdi.

OPERASYON BÖLGESİNDE 1 ASKERİMİZ DE YARALANDI

Öte yandan Bakanlık açıklamasında operasyon bölgesinde bir askerin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.