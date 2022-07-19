Sezgin Baran Korkmaz, ABD'de hakim karşısına çıktı

Sezgin Baran Korkmaz bugün ilk defa ABD'ye iade edilmesinin ardından hakim karşısına çıktı.

Avusturya'da tutuklanan iş insanı Korkmaz, Cuma günü ABD'ye iade edilmişti.

Korkmaz'a kara para aklamak, dolandırıcılık ve adaletin engellenmesi suçlamaları yöneltiliyor.

Korkmaz'ın yasa dışı yollarla Türkiye ve Lüksemburg'daki hesaplarından 133 milyon dolardan daha fazla miktarda kara parayı akladığı iddia ediliyor.

Voice of America'nın haberine göre Korkmaz, Pazartesi günü Utah eyaletinin Salt Lake City şehrinde hakim karşısına çıktı.

Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Hakimi Jarred Bennet'in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkan Korkmaz'a hakkındaki suçlamalar okundu; Korkmaz bu suçlamaları reddetti.

Sulh hakimi, Korkmaz'ın 21 Eylül'de yapılacak duruşmada dava dosyasının asıl hakimi Jill Parris'in karşısına çıkacağını açıkladı.

Duruşmayı Zoom'dan takip eden gazeteci Razi Canikligil, "Sezgin Baran Korkmaz, Utah'taki mahkemeye 3-4 gün traşsız, çizgili cezaevi kıyafeti ile getirildi. Tercüman ile temas kurulamadığı için salonda bekletiliyor. Hakim Barrett 15 dakika ara verdi" tweetini attı.

Duruşma sonrasında Korkmaz cezaevine gönderildi.

SBK Holding'in sahibi Korkmaz, Avusturya'dan ABD Adalet Bakanlığı'nın kolluk gücü görevlileri eşliğinde önce New York, sonra da aktarmalı uçakla Salt Lake City'e götürülmüştü.

Biyodizel üretimi üzerinden dolandırıcılık

Korkmaz'ın, Utah'a bağlı Plymouth kasabasında kurduğu Washakie Yenilenebilir Enerji şirketi adına biyodizel üretmek için Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan ile 1 milyar dolar miktarında yanlış gelir vergisi bildiriminde bulunarak ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırdığı öne sürülüyor.

Cuma günü ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada bu kişilerin biyodizel dolandırıcılığı ile edindikleri parayı lüks ev ve varlıklar satın almakta, Biofarma adlı şirket, Borajet, 'Kraliçe Anne' adında bir tekne, Türkiye'de lüks bir otel, Boğaziçi'nde bir villa ve apartman satın almakta kullandıklarını açıkladı.

Lübnan'daki yetkililer aracılığıyla Kraliçe Anne teknesine el konduğu, Türkiye ve Avrupa'daki diğer varlıklarına da Türkiye ve ABD'nin iddiaları dolasıyla erişimlerinin engellendiği belirtildi.

Federal ajanlara yalan söylemekle de suçlanan Korkmaz'ın ayrıca Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı da 2018 yılında dolandırdığı aktarılıyor.

Temmuz 2019'da suçlarını kabul eden Jacob ve Isaiah Kingston'ın cezaları henüz açıklanmadı.

Levon Termendzhyan ise hakkındaki davada kendisine yöneltilen bütün suçlamalarda jüri tarafından suçlu bulundu.

Jacob ve Isaiah Kingston, bu davada Termendzhyan aleyhine tanıklık etti.

Korkmaz, suçlu bulunması halinde her suçlamadan en fazla 20 yıl hapis cezası alabilir.