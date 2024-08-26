Sicilya açıklarında batan teknenin kaptanı hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika
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Sicilya açıklarında batan teknenin kaptanı hakkında soruşturma açıldı

Sicilya açıklarında batan teknenin kaptanı hakkında soruşturma açıldı

İtalya basını, Sicilya adası açıklarında geçen hafta fırtınada batan Bayesian teknesinin kaptanı hakkında gemi kazasına yol açma ve kasıtsız insan öldürme suçlamasıyla soruşturma açıldığını yazdı. Aralarında teknoloji milyarderi Mike Lynch ve kızının da bulunduğu 7 kişinin ölümüyle ilgili mürettebattan başka yetkililerin de suçlanabileceği belirtiliyor.

26.08.2024 12:24
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İtalya basını, Sicilya adası açıklarında geçen hafta fırtınada batan Bayesian teknesinin kaptanı hakkında gemi kazasına yol açma ve kasıtsız insan öldürme suçlamasıyla soruşturma açıldığını yazdı.

Aralarında teknoloji milyarderi Mike Lynch ve kızının da bulunduğu 7 kişinin ölümüyle ilgili mürettebattan başka yetkililerin de suçlanabileceği belirtiliyor.

La Repubblica gazetesi ve Agi ajansına göre savcılık, 51 yaşındaki Yeni Zelandalı Kaptan James Cutfield ile olaydan sağ kurtulan diğer kişilerin ifadeleri ve elde edilen deliller sonrası kaptan hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Corriere della Sera gazetesine göre Kaptan James Cutfield verdiği ifadede, olay günü fırtına uyarısı olmadığı için hava durumu konusunda endişe duymadığını söyledi.

Sicilya’daki Termini Imerese savcılığının bir dizi ihmal ihtimali üzerinde durduğu belirtiliyor.

Teknenin ambar kapağının ve fırtınada kapalı olması gereken kapıların açık olup olmadığı, fırtına sırasında ve sonrasında mürettebatın ne şekilde hareket ettiği inceleniyor.

Özellikle geçen Pazartesi sabaha karşı hava koşullarının kötüleştiği saat 03.50'den, batış anı olan 04.06'ya kadar teknede yaşananlar üzerinde duruluyor.

La Repubblica, kaptanın dışında, köprüde nöbet tutmakla görevli mürettebat üyesi hakkında da soruşturma başlatılması ihtimalinden söz etti.

10 mürettebattan 9’u kurtuldu

Olayda teknenin 10 kişilik mürettebatından 9’u kurtulmayı başarmış, aşcı Recaldo Thomas hayatını kaybetmişti. 12 yolcunun ise 6’sı hayatta kalmış, diğer 6’sının cansız bedenleri batıkta bulunmuştu.

Savcılık hafta sonunda yaptığı basın toplantısında, ölen 7 kişinin 6’sının yolcular olmasının nedeninin de incelendiğini belirtmişti.

Savcı Yardımcısı Raffaele Cammarano, yolcuların muhtemelen olay anında kamaralarında uyudukları için kaçmakta zorluk yaşadığının tahmin edildiğini vurgulamıştı.

İtalya basınına göre teknenin mürettebatı soruşturma sürerken hala İtalya’da bulunuyor. Yolcuların ise ülkeden ayrıldıkları belirtiliyor.

Hayatını kaybeden 7 kişiye bu hafta içinde otopsi yapılması, ardından cenazelerinin ülkelerine gönderilmesi planlanıyor.

56 metrelik lüks Bayesian teknesi, Sicilya’nın Porticello limanı yakınında demirlemiş haldeyken şiddetli fırtınada batmıştı.

Savcılık, yatın muhtemelen ‘downburst’ olarak adlandırılan aşağı yönlü şiddetli ve lokal hava akımı nedeniyle battığını belirtiyor.

50 metre derinlikteki enkazda geçen hafta içinde yapılan arama çalışmaları, son kayıp kişinin cansız bedeninin de Cuma günü bulunmasıyla sona erdi.

Teknedeki 22 kişiden 15’i kurtulurken ölenlerin kimlikleri şef Recaldo Thomas, çok uluslu hukuk firması Clifford Chance'tan ABD'li avukat Chris Morvillo ve eşi Neda Morvillo, Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Judy Bloomer, Mike Lynch ve kızı Hannah Lynch olarak açıklandı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Sicilya açıklarında batan teknenin kaptanı hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika

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