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Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7.1'lik deprem! Vatandaşlar eksi 10 derecede kendilerini sokağa attı - Son Dakika
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Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7.1'lik deprem! Vatandaşlar eksi 10 derecede kendilerini sokağa attı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gece saatlerinde 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde henüz can kaybı bildirilmezken, merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki 20 köyde bazı evlerin ve ahırların yıkıldığı aktarıldı. Deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi. Sarsıntılar nedeniyle vatandaşların eksi 10 dereceyi bulan soğuğa rağmen evlerini terk ederek sokaklara akın ettikleri görüntüler de sosyal medyada büyük ses getirdi.

23.01.2024 - 10:28,
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Çin Deprem Ağları Merkezinin (CENC) büyüklüğünü 7,1 olarak açıkladığı Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'ndeki depremde, henüz can kaybı bildirilmedi.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ, EV VE AHIRLAR YIKILDI

CENC'ten yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Aksu ilinin Üçturfan ilçesine bağlı Vuşi kasabası olan sarsıntı, Aksu il merkezinin yaklaşık 140 kilometre batısında, Kırgızistan ve Kazakistan sınırı yakınındaki dağlık bölgede, yerin 22 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremde henüz can kaybı bildirilmezken, yerel saatle 03.00 itibarıyla (TSİ 22.00) merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki 20 köyde iki evin ve bazı ahırların yıkıldığı aktarıldı.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Depremin ardından bölgede en büyüğü 5,3 olan artçı sarsıntılar kaydedildi. Ulusal basındaki haberlerde Aksu ilinden 60, Vuşi ilçesinde 10 kişilik arama kurtarma ekibi afet bölgesinde hareket ettiği, 800 kurtarma görevlisinin de acil durum için teyakkuza geçtiği bildirildi.

EKSİ 10 DERECE SOĞUKTA SOKAĞA FIRLADILAR

Sarsıntılar nedeniyle Aksu il merkezinde vatandaşlar eksi 10 dereceyi bulan soğuğa rağmen evlerini terk ederek sokaklara çıktı. Deprem, Aksu il merkezinin yanı sıra Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar, Hotan ve Urumçi şehirlerini de etkiledi.

DEPREM BÖLGE ÜLKELERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi\'nde 7.1\'lik deprem! Vatandaşlar eksi 10 derecede kendilerini sokağa attı
Kaynak: AA
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Sincan, Uygur, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7.1'lik deprem! Vatandaşlar eksi 10 derecede kendilerini sokağa attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7.1'lik deprem! Vatandaşlar eksi 10 derecede kendilerini sokağa attı - Son Dakika
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