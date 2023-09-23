Somali'de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralı - Son Dakika

Somali'de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralı

Son Güncelleme: 23.09.2023 21:42

Somali'nin Beledweyne kentinde bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu aralarında asker ve sivillerin bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle birçok bina yıkıldı ve yaralılar başkent Magadişu'daki hastanelere nakledildi.

Somali'nin Beledweyne kentinde bomba yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu 13 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

KONTROL NOKTASINDA PATLADI

Somali'nin Beledweyne kentinde bomba yüklü bir kamyon infilak etti. Yerleşim bölgesindeki kontrol noktasında patlayan bomba sonucu aralarında asker ve sivillerin bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

Somali'de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralı

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Patlamanın etkisiyle birçok binanın yıkıldığı bölgede, yaralılardan 20'sinin durumunun kritik olduğu ve tedavileri için hava yoluyla başkent Magadişu'daki hastanelere nakledildikleri belirtildi. Ölü sayısının artabileceği bildirildi.

Saldırı, Somali hükümeti tarafından kentteki terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab'a karşı yapılan operasyonların ardından gelse de, şu ana kadar hiçbir grup saldırıyı üstlenmedi.

Somali'de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralı
Somali'de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralı
Kaynak: İHA

Somali, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Somali'de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'de bombalı saldırı: 13 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
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