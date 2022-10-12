Türkiye'yi 63 yıldır bekleten AB'den balkan ülkesi için yeni karar - Son Dakika
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Türkiye'yi 63 yıldır bekleten AB'den balkan ülkesi için yeni karar

12.10.2022 14:55

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan Bosna Hersek'e 'aday ülke' statüsü verilmesi görüşü geldi. Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, 'potansiyel aday' ülke durumundaki Bosna Hersek'i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceklerini belirterek '14 öncelik' olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemini ifade etti.

Avrupa Birliği Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde görüş bildirildiğini duyurdu. Varhelyi, Avrupa Parlamentosunda yaptığı Komisyonun 2022 Genişleme Raporu sunumunda, "potansiyel aday" ülke durumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu açıkladı.

"14 ÖNCELİK" OLARAK BİLİNEN MADDELERİN UYGULANMASI İSTENDİ

AB'nin Bosna Hersek'i yolsuzlukla mücadele, ifade ve basın özgürlüğü, yasal reformlar gibi konularda denetlemeye devam edeceğini belirten Varhelyi, "14 öncelik" olarak bilinen maddelerin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

KOMİSYONDAN RAPOR İSTENMİŞTİ

AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.

Son dakika! AB Komisyonu'ndan Bosna Hersek'e aday ülke statüsü kararı
Zeljko Komsiç.

KOMSİÇ: TAM ÜYELİĞE GİDEN SÜRECİ HIZLANDIRALIM

Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsiç, Avrupa Birliği liderlerine Bosna Hersek'in adaylık statüsünün değerlendirilmesi için resmi talep göndermişti. Komsiç, Avrupa Birliği'ne aday statüsü almasının Bosna Hersek'in güvenliğini ve egemenliğini güçlendireceğine dikkat çekerek, uygulamada herhangi bir özel prosedür ifade etmemekle birlikte, jeopolitik eğilimler göz önüne alındığında tam üyeliğe giden süreci hızlandırmak için uygun bir yol olduğunu ifade etmişti.

MEKTUBU İLGİLİ KİŞİLERE ULAŞTIRDI

Komsiç, mektubu Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi'ye gönderdi. Komsiç, mektupta, Rusya'nın askeri potansiyelini kullanarak Ukrayna'yı işgal etmeye çalıştığı bu günlerde, Batı Balkanlar'ın Avrupa'nın bir parçası olduğuna dair açık bir işaret görmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, "Avrupa'daki tüm siyasi ve güvenlik durumları göz önünde bulundurarak sizden Bosna Hersek'e Avrupa Birliği kurumları içinde aday statüsü verilmesi olasılığını değerlendirmenizi istiyorum." diye yazdı.

TÜRKİYE'Yİ 63 YILDIR BEKLETİYORLAR

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri 31 Temmuz 1959'da Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yaptığı ortaklık başvurusu ile başlar. AET Bakanlar Konseyi'nin başvuruyu kabul etmesi sonrasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşması ortaklık yaratan bir anlaşmadır. Bunu 1970 yılında imzalanan Katma Protokol izlemiştir. Türkiye'nin, sonradan Topluluk üyesi olan birçok ülkeden daha önce Topluluk ile ilişkilerini başlatmış olan bu iki önemli belge, o tarihlerden sonra ve 17 Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi sonrasında hâlen devam etmekte olan süreçte Türkiye–AB ilişkilerinin hukuki dayanaklarındandır.

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Avrupa Birliği, Bosna - Hersek, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'yi 63 yıldır bekleten AB'den balkan ülkesi için yeni karar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'yi 63 yıldır bekleten AB'den balkan ülkesi için yeni karar - Son Dakika
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