Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya çağrı: Herkesi KKTC'yi tanımaya davet ediyorum

20.09.2022 18:57

Birleşmiş Milletler'in (BM) 77'nci genel kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap ederken Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler ile Yunanistan'ın provokasyonlarına da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çağrısı yaptı. Erdoğan, "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 77'nci genel kurulunda konuştu. Yunanistan'ın tahriklerinden ve Ege ile Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerden bahseden Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) konusunda da tüm dünyaya bir çağrıda bulundu.

"GÜÇ GÖSTERİSİ PEŞİNDE KOŞANLAR KOMİK DURUMA DÜŞMEKTEDİR

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında Erdoğan, "Türkiye olarak Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların iyi komşuluk ve uluslararası hukukla çözülmesini istiyoruz. Güç gösterisi peşinde koşanlar kendilerini komik duruma düşürmektedir. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sürdürülmesi hak ve hukuka saygı duyulmasına bağlıdır. Yunanistan'ın işbirliği ve dayanışma çağrımıza kulak verilmesini bekliyoruz. Doğu Akdeniz konferansın bu amaca hizmet edeceğini düşünüyoruz. Muhataplarımızın adım atamaması kimin barış, kimin gerilimden yana olduğunu göstermektedir" dedi.

"HERKESİ KKTC'Yİ TANIMAYA DAVET EDİYORUZ"

Daha sonra KKTC meselesine değinen Erdoğan; Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını savunurken gerginlik siyaseti izleyenlerin oyunlarına asla gelmeyecektir. Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı bir çözüme ulaşılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile hep iyi niyetli çaba sergiledik. Bugün adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu bilinmektedir. Uluslararası toplumu BM prensipleriyle çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN SORUNLU FAALİYETLERİNE SON VERMELİ"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Yunanistan'ın insanlık dışı geri itmeler ve Müslüman azınlığa ayrımcı ve baskıcı politikalar izlemektedir. Temennimiz Yunanistan'ın sorunlu faaliyetlerine son verilmesi, Avrupa Birliği'nin (AB) de yapılan insanlık dışı uygulamalara sırtını dönmeyi bırakmasıdır" dedi.

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