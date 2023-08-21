Danimarka ve Hollanda'nın Ankara elçileri Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag ve Lahey Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından düğmeye bastı. Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı'nı bakanlığa çağrıldı.

KOPENHAG VE LAHEY BÜYÜKELÇİLİKLERİ ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM YAKILDI

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırılar devam ediyor. Türkiye'nin Kopenhag ve Lahey Büyükelçilikleri önünde bir kez daha Kur'an-ı Kerim yakıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDILAR

Provokasyonların ardından Türkiye harekete geçti. Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Dışişeri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede devam eden saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirilirken, eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği bir kez daha vurgulandı.

KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor. Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

KURBAN BAYRAMI'NDA DA YAKMIŞLARDI

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti. Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.