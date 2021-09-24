Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'a da tepkilerini dile getirerek, "Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım" sözlerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İki NATO ükesi olarak çok daha farklı noktada olmalıydık. Maalesef ABD terör örgütleriyle mücadele etmesi gerekirken tam aksine onlara yüklü miktarda silah ve araç veriyor. NATO ülkesi olarak bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim bunu dünya ile paylaşmamız gereklidir."

PUTİN'LE 29 EYLÜL GÖRÜŞMESİ

Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'deki rejim maalesef adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada dost ülke olarak da sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi ABD, Suriye ile de pek iniltili değil. Burada şimdi kim var, İran, Rusya ve biz varız. Eğer orayı da barış havzası haline dönüştüreceksek aramızda görüşmemiz şart. Bunları görüşeceğiz. Bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak.

KORONAVİRÜS SÜRECİ

Çok çok farklı yeni yeni bazı tedbirler konusunda, beni ilgi alanımdan öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı. Bakanıma 'Bilim Kurulu'nda bu konuyu farklı bir yere taşımanız lazım' dedim. Dün Bakan'la da yaptığım görüşmede başta maske olmak üzere bundan taviz veremeyiz diyor. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi bu mücadelede bizim tedbirlerimiz olacak."

"BİDEN'LA İYİ BAŞLADIK DİYEMEM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'tan yurda dönüş öncesi Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. ABD ile ilişkileri hakkındaki bir soruya da yanıt veren Erdoğan, "Temennim odur ki iki NATO ülkesi olarak birbirimizle hasmane değil, dostane davranalım. Ama iki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil. Benim Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak yaklaşık 19 yıllık yöneticilik hayatımda Amerika ile olan münasebetlerimde geldiğimiz nokta maalesef iyi bir nokta değil. Ben oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem." sözlerine yer vermişti.