Hamas operasyonu sonrası İsrail resmen savaş ilan etti

İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın silahlı kanadı, dün sabah saatlerinde İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattı. Daha sonra İsrail topraklarına giren Hamas güçleri, çok sayıda İsrail askerlerini rehin aldı. Karşı saldırıya geçen İsrail ise Demirden Kılıçlar operasyonu başlattı. Saldırıda şu ana kadar iki taraftan da çok sayıda kişi hayatını kaybederken; İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti.

AKSA TUFANI OPERASYONU BAŞLATTILAR

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırılarında 313 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1990 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ise yaşamını yitirenlerin sayısının 600'e yükseldiğini, hastaneye kaldırılan yaralıların sayısının 2 bini aştığını, 750 kişininse kayıp olduğunu açıkladı.

İSRAİL TEYAKKUZA GEÇTİ

Operasyonun ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. Gazze'deki bazı hedefler vurulurken, "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" ifadesi de kullanıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın operasyonuna karşılık 'Demirden Kılıçlar' operasyonu başlattı. Ülkede OHAL ilan edilirken okullar da tatil edildi.

SAVAŞ İLAN ETTİLER

Bugünseİsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti. İsrail ordusu Batı Şeria'daki kentlerin girişlerine toprak, beton, demir bariyerler kurarak, şehirler arasındaki bağlantıları kesti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkilileri güvenlik oturumu düzenledi. Oturumun ardından ülkede "savaş hali" ilan edildiği ve büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi. Başbakanlığın açıklamasında ayrıca, "Gazze Şeridi'nden düzenlenen kanlı terör saldırısı, İsrail'i savaşa mecbur etti ve savaş 7 Ekim 2023 sabah 06.00'da başladı." ifadeleri kullanıldı.

TEL AVİV HAVALİMANINDA UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların iptal edilmesi ve ertelenmesi kaosa neden oldu. Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve İsrail Sivil Havacılık Kurumu internet sitelerinde yayınlanan sefer tarifeleri incelendiğinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında dünden bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle çok sayıda uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği görüldü.

GAZZE'YE AKARYAKIT VE MAL GİRİŞİNİ DE DURDURDULAR

İsrail, bomba yağdırdığı Gazze'ye akaryakıt ve mal girişini durdurma kararı aldı. Yediot Ahronot gazetesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin düzenlediği toplantıda bir dizi karar alındığı belirtildi. Karar kapsamında Gazze'ye yakıt ve mal girişinin yasaklandığı kaydedildi.

GAZZE BOMBARDIMAN ALTINDA

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı. Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı. İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı. Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi. Açıklamada ayrıca, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı 3 karargahının hedef alındığı kaydedildi.

ELLERİNDE ÇOK SAYIDA İSRAİLLİ REHİNE VAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonunun devam ettiğini söyledi. Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.