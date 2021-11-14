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Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

14.11.2021 20:57

Son dakika: Komşu ülke İran, 6,4 büyüklüğünde deprem yaşadı. Aynı bölgede bu depremden 1 dakika sonra 6,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olarak açıklarken 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Depremin yaşandığı fay hattı ise Türkiye'nin doğusuna kadar uzanmakta.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde birer dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem! Bir kişi hayatını kaybetti

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevre iller ve komşu ülkelerde de hissedilen depremin ardından birçok evde hasar oluştu. Depremde 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİN'DE DE HİSSEDİLDİ

6,4 ve 6,3 büyüklüğündeki depremler Basra Körfezi'nin karşısındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.

Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Fay hattı Türkiye'ye kadar uzanıyor
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem! Fay hattı Türkiye'ye kadar uzanıyor

FAY HATTI TÜRKİYE'YE UZANIYOR

Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı, Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı, Irak'tan sonra Türkiye'nin doğusunda son buluyor.

HAT, SON YILLARDA OLDUKÇA AKTİF

Türkiye'de Bingöl'e kadar sokulan büyük fay hattı, son yıllarda fazlasıyla aktif. Kasım 2017'de Kirmanşah'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti. 2018'de ise yine Kirmanşah'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki sarsıntı beş ülkede hissedilmişti.

Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem! Fay hattı Türkiye'ye kadar uzanıyor
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı - Son Dakika
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