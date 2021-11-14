Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde birer dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevre iller ve komşu ülkelerde de hissedilen depremin ardından birçok evde hasar oluştu. Depremde 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİN'DE DE HİSSEDİLDİ

6,4 ve 6,3 büyüklüğündeki depremler Basra Körfezi'nin karşısındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.

FAY HATTI TÜRKİYE'YE UZANIYOR

Hint Okyanusu'nun Yemen açıklarında ikiye ayrılan dev fay hattı, Umman Denizi'nden geçerek İran topraklarına giriyor. İran'ın batısından ilerleyen fay hattı, Irak'tan sonra Türkiye'nin doğusunda son buluyor.

HAT, SON YILLARDA OLDUKÇA AKTİF

Türkiye'de Bingöl'e kadar sokulan büyük fay hattı, son yıllarda fazlasıyla aktif. Kasım 2017'de Kirmanşah'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti. 2018'de ise yine Kirmanşah'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki sarsıntı beş ülkede hissedilmişti.