Mısır Cumhurbaşkanlığından kritik açıklama: Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak - Son Dakika
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Mısır Cumhurbaşkanlığından kritik açıklama: Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak

21.11.2022 15:21

Dünya Kupası'nın açılışı için davet edildiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile tokalaşması gündem olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görüşmeler yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik" derken konuyla ilgili Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise "Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak" ifadesi kullanıldı.

Dünya Kupası münasebetiyle Katar'a bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyonda açılışa katılan bazı liderlerle de ayaküstü görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinlikte, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de tokalaşarak ayaküstü kısa bir sohbet etti.

TOKALAŞMALARI GÜNDEM OLDU

Bu kısa görüşme, Sisi'nin Mısır'da 3 Temmuz 2013'te Genelkurmay Başkanı iken yönetime el koymasının ardından Türkiye ile Mısır arasındaki en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti. O anlara ilişkin karelerin servis edilmesiyle iki liderin görüşmesi gündem oldu.

Son Dakika! Mısır Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak

"İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMENİN BAŞLANGICI OLACAK"

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin tokalaşmasına ilişkin "Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak." denildi.

"BUNLARIN SİNYALİNİ VERDİK"

Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Katar dönüşü konuşan Erdoğan, "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim." dedi.

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