Son Dakika: Putin'in kararına Biden'dan sert cevap: Rusya ağır bedel ödeyecek. - Son Dakika
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Son Dakika: Putin'in kararına Biden'dan sert cevap: Rusya ağır bedel ödeyecek.

22.02.2022 22:33

Son dakika: Putin'in Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararından sonra gözler ABD Başkanı Biden'ın konuşmasına çevrildi. Merakla beklenen açıklamalarında Biden "ABD'nin birliklerini artırmaya karar verdim, Rusya ağır bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Luhansk'ı tanıdığını duyurmuş ve ülkenin doğusundaki Donbas bölgesine askeri güçlerini sokma talimatı vermişti. Bu gelişmeyle birlikte NATO ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülke kınama ve yaptırım mesajları yayınladı. Gözler ise ABD'den gelen açıklamalara çevrildi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ"

Merakla beklenen konuşmasında ABD Başkanı Joe Biden, "Bu halk cumhuriyetlerini tanıma hakkını nereden buluyor? Kesinlikle uluslararası hukukun ihlalidir bu. 1 ay önce sayın Putin'in yüzüne karşı birlikte hareket edeceğimizin ifade etmiştim, eğer Ukrayna'ya saldırı olursa, bağımsız devletleri tanıdığını iddia ederse." dedi.

UYGULANACAK YAPTIRIMLARI DA AÇIKLADI

Uygulayacakları yaptırımlar konusunda Biden, "Rusya'ya uygulayacağımız yaptırımları açıklamak istiyorum. Ortaklarımızla işbirliği içerisinde belirledik. 4 finans kurumuna ve askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın devlet borcuyla ilgili olarak batıdan finansmanını durduruyoruz. Artık Rusya batıdan finansman alamayacak." ifadelerine yer verdi.

"RUSYA BEDEL ÖDEYECEK"

Ayrıca Biden, "Yarından başlayarak aynı zamanda Rusya'daki bazı elit aile üyelerine karşı yaptırımlar uygulamaya başlayacağız. Almanya ile birlikte çalıştık. Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin ileriye gitmeyeceğinde mutabık kaldık. Rusya bedel ödeyecek. Yaptırımlar artacak." diyerek ekledi.

"BİRLİKLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Bazı ülkelerdeki askeri birliklerini artıracaklarını söyleyen Biden, "Bugün Rusya, Belarus'tan güçlerini çekmeyeceğini söyledi. Ben de halihazırda Litvanya, Letonya ve Estonya'da birliklerin artırılmasına karar verdim. Biz kesinlikle savaşa girmek niyetinde değiliz ama ABD müttefikleriyle birlikte her bir karışı savunacaktır. Umarım Rusya, Ukrayna'ya bir saldırıda bulunmaz. Umarım ben yanılırım. Kiev dahil olmak üzere buraya kadar gitmez ve ilerlemez. Halihazırda Ukrayna çevresinde 100 binden fazla Rus askeri bulunmakta. Kuzeyden saldırı planlıyor olabilir, füzelerle aynı şekilde. Rus donanma gemileri şu anda Karadeniz'de. Füzeler ve deniz altlarıyla hareket etmekte, tıbbi ekipman sınıra yığılmakta." diye konuştu.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Putin'in kararına Biden'dan sert cevap: Rusya ağır bedel ödeyecek. - Son Dakika


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