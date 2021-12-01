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Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız - Son Dakika

Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

01.12.2021 18:15

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş hazırlığı yaptığı iddialarından sonra ABD'den tehdit gibi bir tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız" sözlerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddiaların ortaya atılmasından sonra NATO ve Rusya'nın peş peşe açıklamalarından sonra bir uyarı da ABD'den geldi.

PUTİN'DEN KIRMIZI ÇİZGİ VURGUSU

Putin, NATO'nun askeri altyapısını Ukrayna'da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova'ya uçuş süresi 7 dakika olur. Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz." demişti.

NATO'DAN UYARI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına değinerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırısının bedeli ağır olacaktır" demişti. Stoltenberg, ayrıca Rusya'ya NATO ile diyaloğu yeniden başlatma çağrısında bulunmuştu.

ABD'DEN TEHDİT GİBİ UYARI

Bölgede gerginlik tırmanırken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Letonya'nın başkenti Riga'da yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! ABD'den Rusya'ya Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız
Antony Blinken

"GÜVENLİK KRİTİK ÖNEME SAHİP"

ABD Dışişleri Bakanı, "NATO, güvenliğimiz için kritik öneme sahiptir. Ortak değerler üzerine inşa edilmiştir. Avrupa ve Kuzey Amerika'da istikrar için güçlü bir güçtür." diye konuştu.

"RUSYA'NIN HAMLELERİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'da potansiyel bir askeri operasyon planı için hazırlıklarını artırdığını ifade eden Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli agresif hamleler için planlar yaptığına dair işaretlerden derinden endişe duyuyoruz." dedi.

"2014'TEKİ İŞGAL DURUMUNA YAKLAŞTI"

Blinken, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna karşıtı sosyal medya propagandasının da 10 katından fazla bir seviyeye ulaştığının gözlemlendiğini aktararak, bunun 2014'te Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği dönem öncesindeki duruma yaklaştığına dikkati çekti.

Son Dakika! ABD'den Rusya'ya Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

"ASKERİ EYLEM PLANLARINDAN VEZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

"Şu anda Başkan (Vladimir) Putin'in işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz." diyen Blinken, Putin de dahil olmak üzere ABD'nin ilgili herkesle yoğun temasta olduğunu vurguladı. Blinken, "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız." ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:

"Rusya'yı, kuvvetlerini normal, barış zamanı konumlarına döndürmek için son askeri yığınağını tersine çevirmeye, ağır silahları ve kuvvetleri doğu Ukrayna'daki temas hattından geri çekmeye, daha fazla yıldırma ve Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerden kaçınmaya ve askeri eylem planlarından vazgeçmeye çağırıyoruz."

Blinken, "Rusya, Ukrayna konusunda çatışma yolunu izlerse, geçmişte kaçındığımız bir dizi yüksek etkili ekonomik önlemi almak da dahil olmak üzere kararlı bir şekilde yanıt vereceğimizi açıkça belirttik." değerlendirmesini yaptı ancak tedbirlerle ilgili detay vermekten kaçındı.

Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız

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