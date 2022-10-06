Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti - Son Dakika
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Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti

06.10.2022 20:17

Son günlerde demansla mücadele ettiği yönünde iddialar gündeme gelen ABD Başkanı Biden bu sefer çok başka bir olayla gündem oldu. lan Kasırgası'nın vurduğu Fort Myers Sahil şehrinin Belediye Başkanı Ray Murphy ile görüşen Biden, bu sırada mikrofonun açık olduğunu unutarak küfür etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in son günlerde kürsüden inerek yönünü şaşırması, gerek Türk gerekse de dünya basınında manşetlerde geniş yer buldu. Biden, bu hareketlerinin ardından bu sefer daha büyük bir olayla gündeme geldi.

MİKROFONU AÇIK OLDUĞUNU UNUTUNCA OLANLAR OLDU

Biden, Ian Kasırgası yüzünden onlarca kişinin hayatını kaybettiği Florida Eyaleti'nin, Fort Myers şehrini ziyaret etti. Fort Myers Sahil kentinin Belediye Başkanı Ray Murphy, Biden ile buluştu. Belediye Başkanı Ray Murphy'e "Sen de benim gibi yetiştirildin" diyen Biden, daha sonra mikrofonun açık olduğunu unutup küfretti: "Kimse bir Biden'a bulaşamaz a… koyayım." Belediye Başkanı Ray Murphy, Biden'ın sözlerine "Evet, gerçekten öyle" diyerek yanıt verdi.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında yapılan bir Beyaz Saray toplantısından sonra basın memurlarının sorularını yanıtladı. Enflasyon hakkında soru soran Fox News muhabiri Peter Doocy'e küfretmişti: "Ne geri zekalı bir o... çocuğu bu."

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Joe Biden, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tokalaşma esnasında mikrofonu unutan ABD Başkanı Joe Biden, küfür etti - Son Dakika


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