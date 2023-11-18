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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Olaf Scholz'la yaptığı basın toplantısını Alman tarafı istememiş - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Olaf Scholz'la yaptığı basın toplantısını Alman tarafı istememiş

Almanya'da Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında İsrail'in saldırılarına göz yuman Batı ülkelerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim İsrail'e borcumuz yok. Biz Holokost cenderesinden geçmedik." diye konuşmuştu. Alman tarafının, dünyanın gündemine oturan basın toplantısını istemediği, ancak İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un devreye girerek basın toplantısının gerçekleştirildiği öğrenildi.

18.11.2023 17:41  - Güncelleme: 17:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la düzenlediği basın toplantısını Alman tarafının istemediği, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un devreye girdiğini açıkladı.

Sorunu Fahrettin Altun çözdü! Erdoğan'ın Olaf Scholz'la yaptığı basın toplantısını Alman tarafı istememiş

ALMANYA'DA ERDOĞAN'DAN BATI ÜLKELERİNE AYAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Almanya'ya gitti. Almanya'da temaslarda bulunan Erdoğan'ın Başbakan Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısı dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Sorunu Fahrettin Altun çözdü! Erdoğan'ın Olaf Scholz'la yaptığı basın toplantısını Alman tarafı istememiş

"BİZİM İSRAİL'E BORCUMUZ YOK"

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarına sessiz kalan Batı ülkeleri için zehir zemberek ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar karşısında biz elimiz, kolumuz bağlı mı duracağız? Buna karşı hiç sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail- Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok." dedi.

Sorunu Fahrettin Altun çözdü! Erdoğan'ın Olaf Scholz'la yaptığı basın toplantısını Alman tarafı istememiş

ALMAN TARAFI, ORTAK BASIN TOPLANTISINI İSTEMEMİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretini takip eden gazeteci Başak Şengül, dikkat çeken bir bir bilgiyi paylaştı. Şengül, Alman tarafının basın toplantısını istemediğini, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un devreye girerek sorunu çözdüğünü söyledi. Şengül, "Bu görüşmede İletişim Başkanlığı'nın başarısının altını çizmemiz lazım. Alman kaynaklardan da bazı haberler aktarıldı, ancak Almanya'nın bu toplantıyı çok istemediklerini duyduk. Dolayısıyla bir müzakere sürecinin geçtiğini anlıyoruz. Normalde basın toplantıları, liderlerin görüşmelerinden sonra yapılır. Ama bu toplantı, lider görüşmesinden önce yapıldı. Burada İletişim Başkanlığı'nın başarısın altını çizmek lazım." dedi.

Sorunu Fahrettin Altun çözdü! Erdoğan'ın Olaf Scholz'la yaptığı basın toplantısını Alman tarafı istememiş

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Olaf Scholz'la yaptığı basın toplantısını Alman tarafı istememiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Olaf Scholz'la yaptığı basın toplantısını Alman tarafı istememiş - Son Dakika
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