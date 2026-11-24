Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Schengen kuralları nedeniyle mağduriyet yaşayan Türk tır şoförleri için Avrupa genelinde geçerli, kalıcı ve mesleki koşullara uygun bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

SPD Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır kapılarında yaşanan uzun tır kuyrukları ve Türk şoförlerin Schengen kuralları nedeniyle karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, kalıcı çözüm çağrısında bulundu.

Bulgaristan'ın 1 Ocak 2025'te kara sınırlarıyla birlikte Schengen Bölgesi'ne tam katılımının ardından sınır geçişlerinde yaşanan sorunların arttığını belirten Karaahmetoğlu, sıkılaşan denetimler ve Elektronik Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) uygulamaya alınmasının şoförlerin işini zorlaştırdığını ifade etti.

Geçerli vizeleri olmasına rağmen Schengen'de izin verilen kalış sürelerini dolduran şoförlerin sınır geçişlerinde engellerle karşılaştığını belirten Karaahmetoğlu, geçici önlemlerin sorunu çözmeye yetmediğini vurguladı.

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin önemli ölçüde karayolu taşımacılığına dayandığını hatırlatan Karaahmetoğlu, sınır kapılarındaki aksaklıkların yalnızca Türk nakliye sektörünü değil, Alman işletmelerini ve Avrupa'nın tedarik zincirlerini de olumsuz etkilediğini kaydetti.

Uluslararası taşımacılık yapan şoförlerin turistik amaçla seyahat eden kişilerle aynı kurallar çerçevesinde değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirten Karaahmetoğlu, mesleki hareketliliğin ihtiyaçlarını dikkate alan düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Karaahmetoğlu, Alman Federal Hükümetine çağrıda bulunarak konunun Avrupa Komisyonu ve ilgili üye ülkeler nezdinde gündeme taşınmasını istedi. Uluslararası taşımacılık yapan şoförler için Schengen kalış süresi kurallarının mesleki koşullara uygun, Avrupa hukukuyla uyumlu ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.