Sürecin en kritik aşaması! PKK\'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi. Bu kararın ardından gözler silahların nasıl teslim edileceğinde.

ERDOĞAN MİT'İN ROLÜNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "MİT ve diğer birimlerimiz herhangi bir yol kazasının yaşanmaması için süreci takip edecek" ifadesini kullanmıştı.

SÜREÇ HAZİRAN AYINA KADAR TAMAMLANACAK

MİT, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından süreci yakından izleyecek ve kararın uygulamaya konulması ile ilgili adımları denetleyecek. Bunun haziran ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ayrıca Türkiye, Irak ve Suriye'de PKK'nın silahlarını bırakacağı merkezler belirlendi.

İKİ AYRI KENTTE KOMİSYON KURULACAK

Haziran ayında Türkiye içinde, Irak'ta ve Suriye'de bunun için bir mekanizma oluşturulacak. Silahların teslimi için Süleymaniye ve Erbil'de iki ayrı komisyon kurulacak. Bu komisyonlarda Irak Merkezî Hükûmeti, Kuzey Irak Yönetimi ve MİT'ten görevliler ortak görev yapacak. Silah bırakma süreci MİT tarafından 7/24 takip edilecek.

KRİTİK OLAN KALIN'IN RAPORU

Milliyet'in haberine göre; silah bırakma işlemi her ülkede o ülke ile birlikte oluşturulan mekanizma sayesinde kontrol edilecek; PKK'nın bağlantılı yapılanmalarının bulunduğu Irak ve Suriye'de MİT, söz konusu devletlerle ortaklaşa çalışarak silah bırakmayı denetleyecek. Türkiye'de ise kontrol sadece MİT'in elinde olacak. Devletin PKK'nın silah bıraktığını kabul etmesi MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağı rapor sonucunda olacak.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. 12 Mayıs'ta da terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.