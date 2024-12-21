Suriye\'de PKK/YPG\'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor

Dünya

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi sonrası terör örgütü PKK/ YPG içinde panik devam ederken, Suriye Milli Ordusu ise işgal bölgelerinin sınır noktalarında operasyon emrini bekliyor.

25 BİN ASKERLE ETRAFLARI KUŞATILDI

Konuyla ilgili Türkiye gazetesine açıklamalarda bulunan Suriye Milli Ordusu (SMO) Generali Ziyad Hacı Ubeyd, "Terör örgütü PKK-YPG saflarında büyük bir moral ve fiili çöküş yaşanıyor. 25 bin askerimizle Tabka - Rakka - Ayn İsa - Cerablus - Hafsa - Sırrin gibi işgal bölgelerine sınır noktalarda saldırı emrini bekliyor. Son 20 günde 7-8 bin terörist kaçtı. Bize gelen raporlara göre sadece Rakka'da PKK saflarından kaçan 75 Arap asıllı terörist, dağ kadrosu tarafından vuruldu. Rakka'da her şeyi yağmalıyorlar. Buğday siloları, hastane malzemeleri, kuyumcular, elektrik trafoları gibi birçok şeyi Tabka üzerinden Kamışlı'ya taşıdılar" ifadelerine yer verdi.

"DEAŞ YALANI ARTIK KULLANILIR OLMAKTAN ÇIKTI"

Örgütün psikolojik başkent ilan ettiği Ayn el-Arab'ın öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen General Ubeyd "Şu an bizi durduran şey ABD'nin silahsız çözüm ısrarı. Ama bu durum da daha fazla sürdürülemez. İki defa ateşkes istendi ve biz buna uyduk. Terör örgütü ise ihlal etti. Artık silahlı varlığını devam ettirmeyeceğini anladıkları için silahsız ve yine harici güçlerin himayesinde özerk bölge tavizi koparmaya çalışıyorlar. Bu süreci de Şam ile halletme arzusundalar. Şu ana dek yeni yönetim net tavır koydu. ABD, PKK işgal bölgesine Türkiye destekli SMO girmesin. İlla bir güç teslim alacaksa bu Şam'daki yeni idare ve HTŞ olsun istiyor. Çünkü PKK-YPG ısrarı onlara Ankara ile birlikte Şam'ı da kaybettirecek. DEAŞ yalanları da artık kullanılır olmaktan çıktı. Türkiye o kozu ABD ve ortaklarından alma adına net hamleler yaptı; teklifler sundu. Bugüne kadar 20 bine yakın DEAŞ'lıyı işgal bölgesindeki 15 cezaevine dağıttılar. 10 yıldır bu teröristler, PKK'nın sigortası olarak tutuluyor. Oysa çözüm basit; bu teröristler ya Suriye yönetiminin adalet sistemine teslim edilip yargılanacak ya da ait olduğu ülkeye iade edilecek. Ama bugünler için yıllardır bekletiliyorlar" dedi.

"GASP ETTİKLERİ TOPRAKLARI TESLİM EDECEKLER"

"Bizim sabrımız gerçekten tükendi" diyen General Ubeyd şöyle devam etti: "PKK'lıları yeni orduya entegre etme çabalarını da kesinlikle reddediyoruz. Gasp ettikleri toprakları teslim edecekler. Zaten çoğu Irak, İran ve Türkiye'den gelen teröristler ya çekip gidecek ya da imha edilecekler. Suriyeli olanlar da ülke kanunlarına göre yargılanıp varsa cezalarını çekecekler."