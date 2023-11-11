Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad da katılıyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin ortaklaşa düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a geldi. Suriye Devlet Başkanı Esad da zirveye katılmak için dün gece Riyad'a gitti.

HAVAALANINDA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'a geldi.

ESAD DA RİYAD'DA

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da dün akşam zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Suriye Devlet Başkanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Beşar Esad, işgal altındaki Filistintopraklarındaki durum ve Gazze Şeridi'nde yaşanan, her gün yüzlerce şehit ve yaralanmaya neden olan ve eşi benzeri görülmemiş bir insani kriz yaratan İsrail saldırganlığının görüşüleceği acil zirveye katılmak üzere bugün Suudi Arabistan Krallığı'na gidiyor" denildi.

GAZZE'DEKİ İSRAİL ZULMÜ GÖRÜŞÜLECEK

Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, Gazze'de yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak. Zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

ERDOĞAN "ÇOK ÖNEMSİYORUM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Riyad'daki zirveye ilişkin konuşmuş ve "Gazze'de ateşkes sürecinin sağlanması için tabii ki umudumuz var. Ama şunu da unutmamak gerekir. 2-2,5 buçuk milyon nüfuslu bir Gazze'den söz ediyoruz. Burada şu anda 11 bin'e yakın çocuk, kadın, yaşlı Filistinliler can verdi. Bunun yanında 25-30 bin yaralı var. Şu anda devasa bütün o binalar yıkılmış, enkaza dönmüş vaziyette. Acaba bu enkazların altında durum nedir? Gelen haberler tabii fecaat. Bütün bunlarla birlikte bu enkazlar nasıl kalkacak, kalkma imkanı var mı? Onlara yönelik de tabii yoğun bir çalışma gerekecek. Bütün bu iş makinaları vesaire, onların çalışması zaman alacak. Bunlara yönelik de yaptığımız diplomatik ataklarda bazı olumlu sinyaller alır gibiyiz. Temennim odur ki bunlar hayata geçer. Onun için Riyad Zirvesi'ni çok çok önemsiyorum." demişti.