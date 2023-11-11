 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad da katılıyor - Son Dakika

Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad da katılıyor

11.11.2023 12:36  - Güncelleme: 14:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da dün akşam zirveye katılmak için kente ayak bastı. Gözlerin çevrildiği zirvede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alınacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin ortaklaşa düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a geldi. Suriye Devlet Başkanı Esad da zirveye katılmak için dün gece Riyad'a gitti.

HAVAALANINDA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'a geldi.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Suudi Arabistan'da

ESAD DA RİYAD'DA

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da dün akşam zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Suriye Devlet Başkanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Beşar Esad, işgal altındaki Filistintopraklarındaki durum ve Gazze Şeridi'nde yaşanan, her gün yüzlerce şehit ve yaralanmaya neden olan ve eşi benzeri görülmemiş bir insani kriz yaratan İsrail saldırganlığının görüşüleceği acil zirveye katılmak üzere bugün Suudi Arabistan Krallığı'na gidiyor" denildi.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Suudi Arabistan'da

GAZZE'DEKİ İSRAİL ZULMÜ GÖRÜŞÜLECEK

Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, Gazze'de yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak. Zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Suudi Arabistan'da

ERDOĞAN "ÇOK ÖNEMSİYORUM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Riyad'daki zirveye ilişkin konuşmuş ve "Gazze'de ateşkes sürecinin sağlanması için tabii ki umudumuz var. Ama şunu da unutmamak gerekir. 2-2,5 buçuk milyon nüfuslu bir Gazze'den söz ediyoruz. Burada şu anda 11 bin'e yakın çocuk, kadın, yaşlı Filistinliler can verdi. Bunun yanında 25-30 bin yaralı var. Şu anda devasa bütün o binalar yıkılmış, enkaza dönmüş vaziyette. Acaba bu enkazların altında durum nedir? Gelen haberler tabii fecaat. Bütün bunlarla birlikte bu enkazlar nasıl kalkacak, kalkma imkanı var mı? Onlara yönelik de tabii yoğun bir çalışma gerekecek. Bütün bu iş makinaları vesaire, onların çalışması zaman alacak. Bunlara yönelik de yaptığımız diplomatik ataklarda bazı olumlu sinyaller alır gibiyiz. Temennim odur ki bunlar hayata geçer. Onun için Riyad Zirvesi'ni çok çok önemsiyorum." demişti.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Beşşar Esed, Suriye, Riyad, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad da katılıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:01 67 yaşında olanlar var! İşte ülke ülke erkeklerin emeklilik yaşı
14:49 Neymar'ı bu zamana kadar hiç böyle görmediniz! Herkes Ezhel'e benzetiyor
14:42 Atatürk'e hakaret eden dönerci, hastalığı sayesinde serbest kaldı
14:40 Texas'ta 10.000 kişiik Filistin'e destek protestosunda Texaslı kovboylar dikkat çekti
14:39 Şifa Hastanesi doktoru: İsrail pencereden bakan hemşireyi bile vurdu, kim hareket ediyorsa hedef alıyorlar
14:21 Merkez Bankası faiz artırımına devam edecek mi? Goldman Sachs, 2023 ve 2024 sonu tahminlerini paylaştı
14:17 Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan fenomen Ayşenur Parlak, vefat etti
14:12 Yazar Sevan Nişanyan'dan Ulu Önder Atatürk hakkında skandal iftira! Sözlerine tepki yağıyor
14:06 Uğur Dündar'dan skandal pozisyon için Halil Umur Meler'e fena yüklendi: Rahat uyudun mu?
13:51 Bir bu eksikti! Sokak ortasında çıplak şekilde dolaşan vatandaş mehdi olduğunu iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2023 15:11:32. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad da katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement