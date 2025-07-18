Suriye hükümeti Süveyda\'ya özel kuvvet gönderecek

Suriye İçişleri Bakanlığı, Süveyda kentindeki çatışmalar nedeniyle bölgeye özel kuvvetlerigöndermek için hazır olduklarını açıkladı.

Suriye'nin Süveyda kentine yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye hükümetinden kritik bir adım geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı, özel kuvvetleri Süveyda'ya göndermek için hazır olduklarını açıkladı.

EN AZ 312 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'den yapılan açıklamaya göre, 13-18 Temmuz tarihlerinde Süveyda'daki çatışmalarda 6'sı çocuk, 9'u kadın en az 321 kişi yaşamını yitirdi, 436'dan fazla kişi yaralandı.

Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, Süveyda ilinin batı ve kuzey hatlarında sürüyor.