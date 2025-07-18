Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek - Son Dakika
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Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek

Suriye hükümeti Süveyda\'ya özel kuvvet gönderecek
18.07.2025 23:22
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Suriye'nin Süveyda kentinde devam eden çatışmaların ardından Suriye hükümetinden kritik bir adım geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı, özel kuvvetleri Süveyda'ya göndermek için hazır olduklarını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Süveyda kentindeki çatışmalar nedeniyle bölgeye özel kuvvetlerigöndermek için hazır olduklarını açıkladı.

Suriye'nin Süveyda kentine yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye hükümetinden kritik bir adım geldi. Suriye İçişleri Bakanlığı, özel kuvvetleri Süveyda'ya göndermek için hazır olduklarını açıkladı.

Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek

EN AZ 312 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalarda en az 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'den yapılan açıklamaya göre, 13-18 Temmuz tarihlerinde Süveyda'daki çatışmalarda 6'sı çocuk, 9'u kadın en az 321 kişi yaşamını yitirdi, 436'dan fazla kişi yaralandı.

Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, Süveyda ilinin batı ve kuzey hatlarında sürüyor.

Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü. Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi. İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında dün çatışmalar yeniden alevlenirken güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.

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Son Dakika Dünya Suriye hükümeti Süveyda'ya özel kuvvet gönderecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet erkil:
    kesin Türkler gidiyor Suriye'de özel kuvvetmi kurulmuş nezaman kurulmus 1 0 Yanıtla
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