Enes Hattap Suriye'de 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek - Son Dakika
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Enes Hattap Suriye'de 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek

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Suriye Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattap, devrilen rejimin güvenlik kurumlarının 50 yıldan fazla süre halka eziyet ettiğini belirtti ve 61 yıl sonra kurumun asli amaçları çerçevesinde yeniden yapılandırılacağını bildirdi.

29.12.2024 01:38  Güncelleme: 01:53
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Suriye Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattap, Suriye istihbaratının yeniden yapılandırılacağını bildirdi.

"YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLECEK"

Suriye Haber Ajansına (SANA) açıklamalarda bulunan Hattap, 13 yıl süren fedakarlık ve çabanın ardından Suriye halkının zafer elde ettiğini vurguladı. Hattap, "Güvenlik kuruluşları yeniden yapılandırılacak, tüm güvenlik birimleri feshedilecek ve halkımızın tarihine, mücadelesine ve geçmişine layık bir şekilde yeniden şekillendirilecektir." dedi.

Devrik Baas rejimi döneminde güvenlik birimlerinin 50 yıldan fazla süre halka eziyet ettiğini dile getiren Hattap, Suriye halkına, güvenliklerini sağlamak ve haklarını en iyi şekilde korumak için gece gündüz mücadele etme taahhüdünde bulundu.

Enes Hattap Suriye'de 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek

ENES HATTAP, İSTİHBARATIN YENİ BAŞKANI OLARAK ATANMIŞTI

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimde Enes Hattap, 26 Aralık'ta istihbarat teşkilatının yeni başkanı olarak atanmıştı. Enes Hattap, İdlib'deki sivil idarenin istihbarat ve güvenlik yapılanması Kamu Güvenliği Teşkilatını kuran kişi olarak biliniyor.

Ülkedeki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile uzun zamandır yakından çalışan Hattap, üniversite eğitimini yarıda bırakarak 2003 yılında Irak'ı işgal eden ABD ordusuna direnen güçlere katılmıştı.

Hattap, ilerleyen yıllarda Şara'nın başında olduğu Heyet Tahrir Şam'ın güvenlik ve istihbarat biriminin başına geçmişti.

Enes Hattap Suriye\'de 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek
Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Enes Hattap Suriye'de 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Tarık:
    Allah'ın yer yüzündeki aslanları helal olsun. 64 58 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Suriye boş artık Ferhat Çelik oe gibi 11 34 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    masallah istihbarata önemli cok cok yanliz Suriyelilerin idam kalkmasın ki huzura çabuk varın yoksa sizlerın isi zor insallah basarirsiniz 13 8 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Kime ediyordu bu millet nekadar çok isid ve destekcilerini seviyormuş 6 7 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Herkes bir Lawrence hadisesini öğrensin sonra bu Suriye de yaşanan olayı kavrayabilsinler.. HTŞ bir kriptolu örgüttür ve tıpkı İngiliz ajanı Lawrancenin öğretisi tekerrür ediyor.. Bu tuzağa her zamanki gibi Türkiye birkez daha düştü.. Gaflet ve delalet diz boyu.. 3 2 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Eş zamanlı bunlar önce HTŞ örgütünü Kara listeye alıyorlar, hatta başına bir ödül bile koyuyorlar,sonra da Suriye de kurdukları tuzak başarılı olunca, Türkiye terör listesinde ki örgüt u Suriye nin başına geçiriyor ve ardından Amerika başındaki ödülü kaldırıyor!,? Türkiye sizi gerçekten ayakta uyutuyorlar! Ama üzülmeyin,en azından hotel parası ödemiyorsunuz. Zavallı gafiller. Cahillik dizboyu. 1 3 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Abi ilk önce kaşların ortasını bir düzelttirsen.Geri olur gider Allahın izniyle. 2 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Teröristler 1 0 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    terörist sus terörist 1 0 Yanıtla
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