Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG\'nin Münbiç\'e sızma girişimini engelledi

Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta terörden temizlenen Münbiç'te dün gece dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'e yönelik sızma girişimi Suriye Milli Ordusu tarafından engellendi. Sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi.

24.12.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Milli Ordusu'nun 9 Aralık Pazartesi günü düzenlediği Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/ YPG unsurlarından temizlenen Münbiç'te sıcak bir gelişme yaşandı.

GECE YARISI SIZMA GİRİŞİMİ

Dün gece saatlerinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği sızma girişimi Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyonla son anda engellenirken, teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi

TERÖR HESAPLARINDAN PAYLAŞIMLAR

Sızma girişimine ilişkin görüntüleri paylaşan terör örgütü yanlısı sosyal medya hesaplarından "Münbiç düştü", "YPG Münbiç'e girdi" gibi paylaşımlar yapıldığı görülürken mesajların gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi

16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye Milli Ordusu'nun bölgede hakimiyeti elinde tuttuğuna ve sızma girişiminin başarıyla püskürtüldüğüne dair görüntüler servis edildi. Dün gece etkisiz hale getirilen YPG/PKK'lı sayısının ise 16 civarında olduğu kaydedildi.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi

KAÇARKEN HER YERE BOMBA TUZAKLAMIŞLAR

Öte yandan Suriye Milli Ordu (SMO) güçlerinin Münbiç'i ele geçirmesinin ardından şehirden kaçan PKK/YPG'li teröristlerin sivillerin yaşadığı her yere bomba yerleştirdiği ortaya çıktı. Şehir merkezi ve köylerde arama tarama faaliyetlerini sürdüren SMO güçleri, bir çok bomba düzeneği buldu. Köylerin içlerine kadar bomba tuzaklayan teröristlerin sivilleri de katletmeye çalıştığı ortaya çıktı. Demir kafes ve çuvalların içerisine toprak doldurularak yapılan ve genellikle kontrol noktalarında kullanılan bariyerlerdeki düzenek SMO güçlerini de şaşkına çevirdi. Uzaktan kumanda ile patlatmak için toprağın içerisine düzenek kuran teröristler amaçlarına ulaşamadan bölgeden kaçmak zorunda kaldı.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi

BOMBA DÜZENEKLERİ KAMUFLE EDİLMİŞ

Etkisiz hale getirilen bomba düzeneklerinin nasıl gizlendiğini aktaran SMO'nun polis kuvveti olan Şurta'da görev yapan Mustafa Kelhüseyin, "Burası sivilleri yaşadığı bölge. Bombaları tuzaklamışlar. Bunun gibi yüzlercesi var. Bir çoğunu çok şükür imha ettik. Alaaddin Binbaşının ekibi olan Çobanbey Şurta'ya çok teşekkür ederiz. Biz de onun askerleriyiz. Onun emri ile bu bombaları temizliyoruz" dedi.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi

SİVİLLERİN YAŞADIĞI YERLERDE TESPİT EDİLDİ

Düzenekleri gösteren Kelhüseyin, "Kablolar burada. İmha ettiğimiz düzenekler bunlar. İçerisi bomba yüklü. Bunun içerisinde çok fazla bomba var. Her yerde bunlardan var. Burası gibi küçük bir bölgede karşı karşıya 3 tane var. Bunlar sivillerin yaşadığı yerler, askerlerin olduğu yerler değil" diye konuştu.

Suriye Milli Ordusu, Politika, Münbiç, Terör, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:48 İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa’ya ’terör örgütü’ olarak kabul edin talimatı İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı
11:13 Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
17:48 Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı davada tüm sanıklar beraat etti
17:46 Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig’in en değerli 11’i belli oldu Formayı unutan bir futbolcu var: Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
17:24 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye hayırlı olsun Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
17:16 Jose Mourinho, Fenerbahçe’de yaptığını Roma’da da yapıyormuş Jose Mourinho, Fenerbahçe'de yaptığını Roma'da da yapıyormuş
16:59 Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, panelde fenalaştı
16:59 Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı Yıllar sonra memleketine dönen yıldız futbolcuyu kimse tanımadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 13:56:17. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.