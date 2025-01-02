Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı - Son Dakika
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Dünya

Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı

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MHP lideri Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan ile İmralı'da görüşen DEM Parti heyetini kabul ettiği saatlerde kritik bir görüşme de Suriye'de gerçekleşti. Yeni yönetimin fiili başkanı Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, "terör örgütü kontrolündeki tüm bölgelerde yeşil Suriye bayrağının göndere çekileceği" kaydedildi.

02.01.2025 17:40  Güncelleme: 18:20
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Terör örgütü PKK/ YPG'nin Washington temsilcisi Bessam İshak, Londra merkezli Suudi Arabistan gazetesi Şark-ul Avsat'a verdiği röportajda, PKK/YPG ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında bir dizi görüşme gerçekleştiğini ve bu görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

AHMED EŞ-ŞARA, MAZLUM ABDİ İLE GÖRÜŞTÜ

İshak, PKK/YPG lideri Mazlum Abdi'nin Şam'da yeni Suriye yönetimin fiili başkanı Ahmed eş- Şara ile bir toplantı gerçekleştirdiğini söyledi ve "sadece askeri konuların ele alındığını ve koordinasyon mekanizması ile ortak meselelerin görüşüldüğünü" ifade etti.

PKK/YPG KATILMAMIŞTI

Şara geçen hafta Şam'da HTŞ öncülüğünde Esad rejimine karşı savaşan silahlı grupların liderleriyle bir araya gelmiş, bu görüşmeye PKK/YPG katılmamıştı. PKK/YPG'nin toplantıya katılmamasıyla ilgili olarak İshak, "PKK/YPG toplantıya kendi askeri durumu nedeniyle katılmadı. Ancak kendisiyle (Şara ile) yaptığı son görüşmenin resmi ve ilan edilmiş olması, iki taraf arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözüldüğünün olumlu bir göstergesidir" ifadesini kullandı.

PKK/YPG KONTROLÜNDEKİ TÜM BÖLGELERDE YEŞİL SURİYE BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLECEK

Şamdaki görüşmenin dostane bir şekilde gerçekleştiğini kaydeden İshak, ''kontrollerindeki tüm bölgelerde yeşil Suriye bayrağının göndere çekileceğini'' ifade etti. Besam İshak, ''koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının başından beri en üst düzeyde olduğunu'' söyledi.

HTŞ İLE DOĞRUDAN VE SÜREKLİ TEMAS

Şark-ul Avsat, Suriye'de silahlı grupların aralık ayında Halep'e girmesinin ardından PKK/YPG, Tel Rıfat ve çevresinde, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki Kürtlerin güvenliğinin sağlanması için HTŞ ile doğrudan ve sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

ABD ve uluslararası koalisyon güçleri tarafından desteklenen Kürt ve Arap güçlerinden oluşan PKK/YPG, kuzeyde Rakka vilayetinin merkezi Tabka kentini, Fırat Nehri'nin batısındaki El Kafsa ve Miska kasabalarını, Haseke vilayetinin tamamını ve Deyrizor vilayetinin kuzey doğu kırsalını kontrol ediyor.

Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı

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Son Dakika Dünya Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mehmet Akengin:
    silke silke görüşüp kabul edecek .. Ve o bölge otonom bir bölge olacak... 14 78 Yanıtla
  • mlhbydmr null:
    YPG/PKK lideri yazıyordunuz. Ne olduda birden SDG oldu ? 69 15 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    abd işin içine girince ekepe ve htş terör örgütünün sesi bir anda kesildi eee noldu vurduk vuruyoruz yok edecez şunu edecez bunu edecezler. YEMEDİMİ :) 40 22 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunları ancak siz yola getirirsiniz şara 15 34 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    pkk bedavadan ekmek yeme derdindesin ama kucaktan kucağa gezeceksin bilmiş ol. 35 11 Yanıtla
  • Güven Kılınç:
    hani tüm görüşmeleri reddediyordu ne oldu da şimdi kabul etti. 35 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sıfat sız meymenetsiz 25 13 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşir 22 14 Yanıtla
  • Hasan Dezen:
    suriyede tam bellisiz drumlar var şu an kimin eli kimin cebinde ? 16 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    rejim dustukten 3 5 gun sonrasi bizim deetekledigimiz guclerle adim atilmali idi . durduruldukca abd hemen yeni planlar olusturdu. simdi seyircisiyiz . bi oldu bitti yapmali idi teroristleri sokup atabildigince atilmali idi uc bes durun yapmayin aciklamasi gelene dek.. sonrasi durulurdu . boylece fiziken kendi ordumuz olmayacagi icin ilerleyen biz durdurduga donerdi. 5 0 Yanıtla
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