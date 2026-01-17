Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor - Son Dakika
Dünya

Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Suriye ordusu Halep\'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
17.01.2026 09:56
Suriye ordusu Halep\'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan ve YPG/SDG kontrolünde bulunduğu belirtilen Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını açıkladı. YPG unsurları geri çekiliyor.

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile birlikte ordu kente girmeye başladığını duyurdu.

Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyüne giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etti.

Yollarda yer alan toprak bariylerin kaldırılmasının ardından Suriye ordusu Deyr Hafir'de kontrolü sağlamak amacıyla kentin batısından bölgeye giriş yaptı.

Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, Suriye ordusu birliklerinin ilk gruplarının, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurdu.

Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

BÖLGE KRİTİK HAT ÜZERİNDE

Deyr Hafir, Fırat Nehri'nin batısında yer alması nedeniyle sahadaki askeri ve siyasi dengeler açısından kritik bir noktada bulunuyor. Bölge, son dönemde Suriye'nin kuzeyindeki kontrol alanları ve güvenlik düzenlemeleri tartışmalarında öne çıkan yerlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

YPG ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat'ın batısında örgüt kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Fırat Nehri, Suriye, Güncel, Dünya, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • goksel67 goksel67:
    Durmak yok yola devam 4 4 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Yer değiştirme olmaması lazım imha edilmelidir 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor - Son Dakika
